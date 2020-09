Din articol Andone, la un pas de despartirea de Astra

O echipa din Arabia Saudita s-a inscris in cursa pentru semnatura lui Denis Alibec.

Conform surselor www.sport.ro, arabii de la Al-Qadisiyah vor sa dea jumatate din bani acum, iar cealalta jumatate anul viitor. Ioan Niculae nu accepta transferul decat daca primeste toti banii deodata.

In aceste conditii, transferul lui Alibec este in impas.

Fotbalistul a fost dorit in aceasta vara si de turcii de la Gaziantep, insa oferta acestora nu s-a ridicat la nivelul asteptarilor patronului Astrei.

In alta ordine de idei, antrenorul giurgiuvenilor, Bogdan Andone, a discutat in aceasta saptamana despre reziliere. Tehnicianul mai are un an de contract si nu a ajuns inca la nicio intelegere cu oficialii clubului.