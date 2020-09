Gafa SOCANTA de arbitraj a lui Kovacs in meciul dintre Viitorul si Astra! Ce s-a intamplat inainte de golul lui Alibec

Denis Alibec a reusit primul sau gol in Liga 1 in sezonul 2020/21.

Atacantul celor de la Astra Giurgiu a inscris dintr-o lovitura de la 11 metri acordata in minutul 62.

Arbitrul Istvan Kovacs a dictat penalty dupa ce Seto s-a duelat in careu cu Matei. Japonezul a intrat in fata mijlocasului celor de la Viitorul, iar apoi a cazut, parand ca este impins de adversarul sau.

Constantenii au contestat decizia centralului, insa Kovacs a ramas ferm pe decizia sa.

Echipa lui Bogdan Andone a mai cerut penalty si in minutul 30, dar si in repriza a doua, la o faza controversata in care doi adversari s-au faultat reciproc in careu.