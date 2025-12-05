Nu doar Dinamo are probleme de lot înainte de derby-ul de sâmbătă. Și FCSB are câteva bătăi de cap, mai ales că urmează și meciul cu Feyenoord din grupa principală a UEFA Europa League.



Campioana României nu se va putea baza în următoarele săptămâni pe Daniel Bîrligea (25 de ani), titularul postului de atacant la FCSB. Acesta a suferit o accidentare care, probabil, îl va ține departe de gazon pentru ultimele meciuri din 2025.



MM Stoica: ”Bîrligea e exclus să joace cu Dinamo”



Acesta ar putea reveni chiar pentru ultimul meci din acest an, pe care FCSB îl va disputa pe Arena Națională cu Rapid, spune Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al clubului.



”Olaru s-a antrenat normal astăzi, Florin Tănase s-a antrenat normal astăzi, Miculescu nu s-a antrenat deloc după meciul cu Farul.



Bîrligea este exclus să joace. Bîrligea cred că e ieșit pe tot 2025. Aici se pune întrebarea, dacă va fi sau nu va fi pentru meciul cu Rapid”, a spus MM Stoica, la Prima Sport.



FCSB - Dinamo, sâmbătă, de la 20:30



FCSB se află pe locul 9 în clasament cu 24 de puncte. După 18 etape, roș-albaștrii au bifat șase victorii, șase remize și șase eșecuri și se situează la două lungimi de play-off.



Dinamo completează podiumul cu 34 de puncte. Echipa lui Zeljko Kopic a înregistrat nouă victorii, a consemnat șapte rezultate de egalitate și a fost înfrântă de două ori.

