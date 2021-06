Manchester City strange bani pentru Kane si Grealish! Ce jucatori vrea sa vanda Guardiola

"Cetatenii" vor sa adune cel putin 80 de milioane de euro din vanzarea de jucatori, pentru a face oferte de nerefuzat pentru cele doua vedete din Premier League.

Principalele tinte pentru Manchester City, in perioada de mercato din aceasta vara, sunt internationalii englezi Harry Kane si Jack Grealish. Atacantul lui Tottenham are 27 de ani si este evaluat la 120 de milioane de euro, in timp ce extrema stanga de la Aston Villa are 25 de ani si este cotat la 65 de milioane de euro. Pentru a putea face oferte cat mai apropiate de cerintele actualelor cluburi si pentru a respecta regula fair-play-ului financiar si a nu primi ulterior interdictie la transferuri, City trebuie sa renunte la mai multi jucatori in aceasta vara.

Printre jucatorii cu oferte se gasesc englezul Jack Harrison (24 ani, extrema stanga), pe care Leeds United vrea sa il cumpere definitiv, oferind 15 milioane de euro, dupa ce a avut evolutii bune in aceasta stagiune sub conducerea lui Marcelo Bielsa, spaniolul Pedro Porro (21 ani, fundas dreapta), pe care Sporting Lisabona, echipa unde a fost imprumutat in acest sezon, vrea sa il cumpere cu 18 milioane de euro, dar si Lukas Nmecha (22 ani, atacant), cel care a marcat golul victoriei Germaniei in finala Europeanului de tineret recent incheiat. Germanul a fost imprumutat la Anderlecht, dar este dorit de mai multe cluburi din Germania, Anglia si Italia, iar City cere cel putin 20 de milioane de euro in schimbul sau.

Alti jucatori de care Guardiola este dispus sa se desparta sunt venezueleanul Yangel Herrera (23 ani, mijlocas central), care a ajuns cu Granada pana in sferturile de finala ale Europa League, in acest sezon. El costa 23 de milioane de euro si este in atentia mai multor cluburi din Premier League si La Liga, printre care si Atletico Madrid, Valencia si Villarreal. Alti doi jucatori pe care "cetatenii" doresc mai mult de 10 milioane de euro sunt sarbul Ivan Ilici (20 ani, mijlocas central), care a avut evolutii apreciate in Seria A, pentru Verona, dar si pustiul Morgan Rogers (18 ani, extrema stanga), care a fost imprumutat la Lincoln City FC, locul cinci in League One.

Pe lista de posibile plecari mai sunt trecuti Benjamin Mendy (26 ani, fundas stanga, Franta), Zack Steffen (26 ani, portar, SUA), Philippe Sandler (24 ani, fundas central, Olanda), Luka Ilici (21 ani, mijlocas ofensiv, Serbia), Ko Itakura (25 ani, fundas central, Japonia), Marlos Moreno (24 ani, extrema dreapta, Columbia), Nahuel Bustos (22 ani, atacant, Argentina) si Patrick Roberts (24 ani, extrema dreapta, Anglia). Exista sanse mari ca ei sa fie imprumutati, cu optiune obligatorie de cumparare in vara anului 2022.

In acest sezon, Manchester City a castigat titlul in Premier League (12 puncte avans fata de Manchester United) si Cupa Ligii (1-0 cu Tottenham), dar a pierdut finala Champions League (0-1 cu Chelsea) si a fost eliminata in semifinalele Cupei Angliei (0-1 cu Chelsea).

Pana acum, au fost cumparati brazilienii Kayky (18 ani, extrema dreapta, Fluminense, 10 mil. euro) si Metinho (18 ani, mijlocas central, Fluminense, 5 mil. euro). Clubul s-a despartit deja de Angelino (24 ani, mijlocas dreapta, Spania, RB Leipzig, 18 mil. euro), Sergio Aguero (33 ani, atacant, Argentina, FC Barcelona, liber de contract) si Eric Garcia (20 ani, fundas central, Spania, FC Barcelona, liber de contract), in timp ce Fernandinho (36 ani, mijlocas central, Brazilia) si-a terminat contractul si, cel mai probabil, nu va reinnoit.