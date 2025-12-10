Mohamed Salah (33 de ani) a început să-și facă bagajele. Pentru că, după partida din weekend, Liverpool – Brighton (sâmbătă, ora 17:00, VOYO), egipteanul se va alătura lotului național, în vederea Cupei Africii pe Națiuni (21 decembrie – 18 ianuarie, Maroc).

Iar apoi, după revenirea din această competiție, foarte probabil, va urma o călătorie și mai lungă pentru Mo. Cea în Orientul Mijlociu. Pentru că, după cum Sport.ro a scris aici, sunt trei formații din Saudi Pro League care au intrat în cursă pentru a obține semnătura egipteanului.

În acest context, Salah va fi „îngropat“ în bani și după iminenta sa plecare de la Liverpool. Nu că acum ar fi dus-o rău. Nicidecum! De fapt, căpitanul Egiptului e printre cei mai bogați fotbaliști ai planetei!

Salah vine la antrenamente cu un Rolls-Royce

Potrivit Forbes, de-a lungul carierei sale în fotbal, Salah a ajuns la o avere estimată la 90 de milioane de dolari! Cu care și-a permis niște extravaganțe la care „muritorii de rând“ doar pot visa.

Spre exemplu, în garajul lui Salah sunt niște mașini de lux, precum Bentley, Lamborghini și Mercedes. La loc de cinste e însă un Rolls-Royce spectre, evaluat la… 425,000 de dolari. De altfel, după ce a fost exclus din lotul lui Liverpool, pentru meciul de aseară cu Inter Milano, egipteanul a venit la baza de antrenament, pentru a se pregăti singur, la bordul acestei mașini, după cum se poate vedea mai jos.

