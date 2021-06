Manchester City e pregatita de urmatorul sezon! Sefii ii promit lui Guardiola ca ii vor satisface toate dorintele

Manchester City a pierdut finala Champions League, 1-0, cu Chelsea.

Chiar daca au avut un sezon foarte bun, care putea sa fie aproape de perfectiune in cazul unei victorii in finala Champions League cu Chelsea, "cetatenii" vor sa progreseze in stagiunea urmatoare si anunta ca vor face tot ce e posibil pentru a nu mai rata castigarea celui mai important trofeu intercluburi.

Concret, Khaldoon Al Mubarak, presedintele clubului englez, anunta ca mentalitatea formatiei este una singura, aceea de a fi mai buni in urmatorul sezon. "Acesta este momentul sa trimitem un mesaj puternic: ca nu este o complacere, nu suntem satisfacuti doar cu Premier League. Vom adauga calitatate lotului in pozitiile cheie".

Manchester City a castigat campionat la pas, fara prea mari emotii, dar marele vis al seicilor ramane trofeul Champions League, pe care clubul nu l-a castigat niciodata in istoria, ba chiar finala tocmai pierduta a fost prima pe care au jucat-o de la infiintare.