Manchester City a pus ochii si pe Haaland, si pe Kane! Care e strategia lui Pep Guardiola pentru sezonul urmator

"Cetatenii" au nevoie de un atacant, dupa ce Sergio Aguero va pleca la finalul sezonului la FC Barcelona.

Pep Guardiola a anuntat ca are mare nevoie de un atacant de calitate care sa il inlocuiasca pe starul argentinian. Printre optiunile conducerii lui City ar fi chiar Erling Haaland sau Harry Kane, care doreste sa plece de la Tottenham la finalul stagiunii si sa incerce o noua provocare, potrivit publicatiei engleze Mirror.

Antrenorul lui City are nevoie de un jucator care ii poate garanta 50 de goluri pe sezon, iar cei doi atacanti s-ar potrivi perfect cu cerinta spaniolului.

"Mi-as dori sa am un atacant care marcheaza 50 de goluri pe sezon, sincer. In acelasi timp, nu vreau sa pun presiune pe un singur jucator. La Barcelona, Lionel Messi, in fiecare sezon marca 50 de goluri. Thierry Henry a marcat o multime de goluri in primul sezon, la fel si Samuel Eto'o, ce atacant", a spus Pep Guardiola inaintea meciului de duminica seara contra lui Everton.

Guardiola este constient ca atacantul central trebuie sa fie lipsit de presiune, insa recunoaste ca are nevoie de un atacant dovedit, precum Sergio Aguero.

"Daca te lupti pentru castigarea titlurilor, in special al Premier League-ului, cu doar un singur om, nu o sa il castigi niciodata. Iti trebuie mai mult decat atat, iar statistica arata asta. Iti trebuie trei oameni care sa marcheze mai mult de 10 goluri pe sezon, ca sa fie competitiv, dar cand ai unul care marcheaza de 25 de ori te ajuta enorm, sincer", a mai adaugat Pep Guardiola.