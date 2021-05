Manchester City - Chelsea, LIVE de la ora 22:00 | E ziua FINALEI Champions League! Se da lupta pentru trofeul suprem al Europei

14:45

Inaintea meciului din finala Champions League, cei doi antrenori au prefatat duelul. Pep Guardiola a demonstrat ca stie cum sa-si mobilizeze jucatorii, atragandu-le atentia asupra faptului ca sunt norocosi ca se afla acolo.



"Stiu exact modul in care vrem sa jucam, cu cine vom juca si nu-i voi bate la cap prea mult. Stiu exact ce le voi spune. Celor care sunt anxiosi si nervosi, le voi spune ca este normal. Trebuie sa se descurce cu asta. Este o experienta incredibila sa fii aici, nu m-am asteptat niciodata cand mi-am inceput cariera de jucator sa joc nici macar o finala. Suntem atat de norocosi.



A lasa jucatori in afara echipei este o chestiune teribila, este absolut un dezastru. Va sfatuiesc sa nu fiti antrenor in viata voastra. Nu am niciun fel de cuvinte frumoase care sa le ofere usurare pentru ei care nu vor juca, dar sfatul meu este sa ramana cu echipa, exista cinci inlocuiri si toata lumea are sanse.



Toata lumea va fi parte la finala. Imi pare foarte rau pentru ei, dar asta este. Selectia pe care o voi face este pentru a castiga meciul. Viata iti va oferi mereu o alta sansa. Munceste mai mult si data viitoare poate vei fi acolo", a declarat Pep Guardiola.



De cealalta parte, Thomas Tuchel a spus ca este constient de valoarea adversarilor, adaugand totodata ca jucatorii sai au experienta meciurilor dificile.



"Este mult mai mult decat atat, nu as sugera niciodata ca sunt eu impotriva lui Guardiola, pentru ca nu avem un meci de tenis. Ajungem impreuna cu echipele noastre, iar Pep isi va pregati echipa lui si eu imi voi pregati echipa mea, in cel mai bun mod posibil. Am avut doua experiente impotriva lor in competitii diferite si in doua meciuri diferite, cu doua formatii diferite si cred ca maine va fi o formatie foarte diferita a celor de la Man City.