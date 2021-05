Manchester City, gata sa dea lovitura dupa infrangerea din Champions League! Sergio Ramos, ofertat de formatia lui Pep Guardiola

Englezii cauta sa se intareasca pentru sezonul urmator, dupa ce nu au reusit sa castige trofeul mult ravnit, Champions League.

Dupa ce a investit in ultimii ani sute de milioane de euro pentru un singur scop, acela de a castiga pentru prima oara in istoria formatiei cel mai important trofeu intercluburi, Champions League, Manchester City a fost nevoita sa se declara invins in finala de Chelsea, 1-0, iar visul a ramas in continuare neimplinit.

Acum, formatia pregatita de Pep Guardiola cauta sa se intareasca pentru stagiunea urmatoare, iar ESPN anunta ca l-au oferta pe capitanul Realului, Sergio Ramos, care ramane fara contract in aceasta vara si este foarte aproape sa o paraseasca pe vicecampiona Spaniei, dupa ce nu s-a inteles cu Florentino Perez in privinta unei noi intelegeri.



Englezii ii ofera fundasului spaniol un contract pentru urmatoarele doua sezoane, cu optiune de prelungire pentru inca unul, in care ar putea sa fie trimis in cazul unei intelegeri comune sa joace in MLS, la echipa afiliata lui Manchester City, New York City.