Villarreal și Kairat sunt primele două echipe eliminate din grupa unică a Champions League, deși etapa a șasea din faza ligii nu s-a terminat încă.

Villarreal a fost învinsă astăzi, scor 2-3 pe teren propriu de către FC Copenhaga. „Submarinul galben” a rămas cu un singur punct în 6 etape.

Copenhaga, în clasamentul live al UCL, se află în momentul de față pe locul 25, primul eliminatoriu cu 7 puncte. Cum Villarreal mai are de disputat doar două meciuri și mai poate câștiga maximum 6 puncte, iar golaverajul este criteriul decisiv în caz de egalitate de puncte, formația spaniolă este oficial eliminată din Liga Campionilor.

Un astfel de rezultat și parcurs reprezintă o rușine pentru una dintre cele mai importante echipe din campionatul Spaniei. Până acum Villarreal a înregistrat următoarele rezultate: 2-3 pe teren propriu cu Copenhaga, 0-4 la Dortmund, 0-1 pe terenul lui Pafos, 0-2 acasă cu Manchester City, 2-2 acasă cu Juventus și 0-1 în deplasare cu Tottenham.

Kairat, out după înfrângerea cu Olympiacos de marți

De cealaltă parte, Kairat a fost eliminată încă de marți seara, când a fost învinsă pe teren propriu de Olympiacos, scor 0-1.

Modesta campioană din Kazahstan a înregistrat în celelalte 5 partide următoarele rezultate: 2-3 la Copenhaga, 1-2 la Milano cu Inter, 0-0 acasă cu Pafos, 0-5 acasă cu Real Madrid și 1-4 la Lisabona cu Sporting.

Kairat este ultima clasată din grupa unică în Liga Campionilor.

