FCSB primește vizita lui Feyenoord, echipă pregătită de marele Robin van Persie, în grupa unică din Europa League. Confruntarea va conta pentru etapa #6 din faza principală a competiției UEFA.

Campioana en-titre vine după eșecul cu Steaua Roșie de la Belgrad (0-1), în timp ce Feyenoord a fost înfrântă de Celtic în Olanda, în runda precedentă (1-3) din Conference League.



Olandezii au descris-o în trei cuvinte pe FCSB: ”E într-o situație similară cu noi”



Presa din Olanda a prefațat meciul dintre cele două cluburi și au ținut să o descrie pe FCSB în doar trei cuvinte: ”colega de suferință” a lui Feyenoord, având în vedere că ambele au doar o victorie în Europa League.



”FCSB - Feyenoord - Echipa lui Robin van Persie începe revenirea europeană împotriva colegei de suferință



Feyenoord nu stă grozav în Europa League, dar nu este încă eliminată. Este nevoie de o revenire europeană pentru a spera la play-off. Prima piedică de depășit este FCSB din România.



După cinci etape în Europa League, Feyenoord nu se află în poziția pe care și-o dorea. Cu o singură victorie, echipa din Rotterdam se zbate în subsolul clasamentului fazei grupelor.



Cu toate acestea, formația lui Van Persie încă mai speră la play-off. După vizita la București, Feyenoord va mai juca împotriva lui Sturm Graz (acasă) și Real Betis (în deplasare). Este crucial pentru ei să nu piardă niciunul dintre aceste meciuri pentru a-și menține șansele de a continua în Europa.



FCSB este într-o situație similară cu Feyenoord. Și românii au obținut o singură victorie, ceea ce îi plasează un loc sub Feyenoord în clasament. Acea victorie a fost însă împotriva unei echipe olandeze. În prima etapă, FCSB a învins Go Ahead Eagles cu 1-0 pe Adelaarshorst.



Van Persie nu a folosit adesea cea mai puternică formulă în meciurile europene anterioare. Și pentru meciul împotriva FCSB, el a anunțat că va face schimbări în primul 11. Motivul este menținerea jucătorilor în formă. Cine nu va fi cu siguranță la start este Sem Steijn. Căpitanul va lipsi câteva săptămâni din cauza unei leziuni la ischiogambieri”, a scris sportnieuws.nl.

