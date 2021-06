Manchester City a sunat dupa un jucator din Romania! "Nu mi-a venit sa cred, chiar m-am speriat!" Dezvaluirile lui Adrian Ilie

Adrian Ilie spune ca Txiki Begiristain, directorul sportiv al lui City, l-a cautat pentru transferul unui fotbalist din Liga 1.

Begiristain l-a sunat pentru a negocia transferul lui Martinus Quenten de la Botosani. Nu la Manchester City, ci la echipa japoneza care apartine in proportie de 20% grupului City, Yokohama Marinos.

Ilie a ramas masca. Se gandea la un transfer mare al lui Martinus.



"Am vorbit cu cei de la City. M-a sunat si scouterul lor sa le duc un jucator din Romania. Chiar m-am speriat. Mi-a spus ca nu era pentru ei. Asa ca a plecat la Yokohama Marinos. Cu putin timp inainte, City jucase cu Steaua si ma intalnisem cu ei", a spus Ilie pentru PlaySport.

Inainte sa ajunga la Yokohama, Martinus a fost dorit de Gigi Becali la FCSB. Patronul ros-albastrilor nu s-a inteles insa cu Valeriu Iftime, iar jucatorul du Curacao, fost international de juniori in Olanda, a mers in Japonia, in 2016. A jucat la Yokohama un an, apoi a trecut la Urawa Red Diamonds. Martinus, 30 de ani, mai trecuse in cariera pe la Heerenveen, Sparta Rotterdam sau Ferencvaros.