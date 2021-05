Inca un trofeu pentru Guardiola! Ce premiu a primit antrenorul dupa ce a castigat titlul cu Manchester City

Antrenorul spaniol al lui Manchester City a fost ales cel mai bun antrenor al sezonului in Premier League. Castigator al titlului, cu un avans de 12 puncte, si finalist al UEFA Champions League, Pep i-a devansat in clasament pe Klopp, Ancelotti, Solskjaer sau Touchel.

Our boss ????

Congrats to Pep, the @LMA_Managers Manager of the Year! ????

???? #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/fVH9Iay1AK