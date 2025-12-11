Universitatea Craiova primește joi seară, de la ora 19:45, vizita celor de la Sparta Praga pe stadionul ”Ion Oblemenco” din Bănie. Confruntarea va fi redată în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.



Meciul va conta pentru etapa cu numărul 5 din faza principală a competiției UEFA Europa Conference League!



Universitatea Craiova - Sparta Praga, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 19:45 | Test puternic pentru Filipe Coelho



În clasamentul fazei principale, Universitatea Craiova se află pe locul 15 cu 7 puncte. În primele patru runde, oltenii au bifat două victorii, la care s-au adăugat un rezultat de egalitate și o înfrângere.



La fel și Sparta Praga, doar că cehii au un golaveraj mai bun, +3, cu cinci goluri marcate și două primite, în timp ce trupa din Bănie a înscris de trei ori și a primit tot atâtea goluri.



Coelho trage un semnal de alarmă înainte de Craiova – Sparta Praga: avertismentul portughezului



”Va fi un meci dificil împotriva unei echipe foarte, foarte bune, care a jucat în sezonul trecut în Champions League. Sparta Praga are jucători experimentaţi, care evoluează bine în toate momentele unei partide.



Suntem însă pregătiţi să le facem faţă celor de la Sparta Praga



"Nu mă gândesc la cine e favorită mâine seară. Eu mă concentrez pe faptul că trebuie să dăm tot ce avem mai bun pentru a obţine toate cele trei puncte”, a spus Coelho la conferința de presă.

