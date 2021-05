S-a afisat lista favoritilor la Balonul de Aur! Manchester City are 4 jucatori in top 10, iar primul loc este neasteptat! Ronaldo, out din primii 10

Balonul de Aur nu a fost decernat in 2020, pentru prima oara in istoria premiului.

Prestigioasa publicatie Goal a publicat clasamentul favoritilor pentru castigarea Balonului de Aur din 2021. Criteriile pentru acest top au fost golurile inscrise, pasele decisive si trofeele cucerite in sezonul curent.

Premiul va fi inmanat abia in decembrie, dar performantele din aceste saptamani sunt decisive pentru rezultatul din iarna. Ultimul castigator al Balonului de Aur a fost Lionel Messi, in anul 2019.

Manchester City este pe punctul de a face tripla in acest sezon, dupa castigarea Cupei Ligii si a titlului in Anglia, "cetatenii" mai au ocazia sa ridice si trofeul Champions League deasupra capului la finalul sezonului, daca reusesc sa o invinga pe Chelsea in finala. Echipa condusa de Pep Guardiola are nu mai putin de 4 jucatori in top 10: De Bruyne, Dias, Gundogan si Foden.

Totusi, Kylian Mbappe este liderul clasamentului, desi echipa sa este pe punctul sa piarda titlul in Franta. Atacantul francez are 23 de goluri si 3 pase decisive si PSG a castigat Supercupa Frantei in aceasta stagiune.

Cristiano Ronaldo nu a prins top 10, desi portughezul a castigat de cinci ori Balonul de Aur de-a lungul anilor, ultima oara in 2017. In schimb, Lionel Messi se afla in fruntea clasamentului all-time, cu sase trofee ale Balonului de Aur.

Iata cum arata topul favoritilor la Balonul de Aur din 2021:

1. Kylian Mbappe (PSG)

2. Kevin De Bruyne (Manchester City)

3. Robert Lewandowski (Bayern Munchen)

4. Lionel Messi (Barcelona)

5. Ruben Dias (Manchester City)

6. Romelu Lukaku (Inter Milano)

7. N'Golo Kante (Chelsea)

8. Ilkay Gundogan (Manchester City)

9. Phil Foden (Manchester City)

10. Karim Benzema (Real Madrid)