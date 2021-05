Scandal in Premier League! Pep Guardiola s-a certat cu managerul lui Brighton dupa ce Manchester City a pierdut desi a condus cu 2-0

Antrenorul spaniol a fost nemultumit la finalul meciului pierdut de City, 3-2, la Brighton.

Manchester City s-a vazut batuta de Brighton, asta dupa ce a condus cu 2-0 dupa 48 de minute. Totusi, "cetatenii" au evoluat cu un om in minus din minutul 10, atunci cand Joao Cancelo a fost eliminat, echipa condusa de Pep avand in acel moment 1-0, datorita unui gol marcat de Gundogan in al doilea minut al meciului.

Pustiul minune al lui City, Phil Foden, a marcat pentru 2-0 in startul reprizei secunde, insa entuziasmul celor de la Brighton nu a putut fi oprit, mai ales in conditiile in care a fost primul meci al sezonului pe care l-au disputat cu spectatori. Leandro Trossard a redus din diferenta in minutul 50, pentru ca Adam Webster si Dan Burn sa infaptuiasca "remontada", dupa ce au marcat din faze fixe in minutele 72, respectiv 76.

La finalul meciului, camerele au surprins un moment tensionat intre cei doi antrenori, Pep Guardiola si Graham Potter, in care spaniolul parea foarte iritat si nervos, certandu-se cu tehnicianul advers, care parca nu ii intelgea frustrarea si reprosurile managerului lui City.