"Mereu ne vom aminti modul in care am cucerit titlul!" Guardiola, in extaz dupa ce Manchester City a devenit oficial castigatoarea Premier League

"Cetatenii" au devenit si matematic campioni, dupa ce Manchester United a pierdut cu Leicester, 1-2.

Avand 10 puncte avans cu doar 3 etape inainte de final, Manchester City a fost incoronata campioana a Angliei, dupa un sezon pe care nu l-au inceput in mod exceptional si chiar erau invinsi pe teren propriu de Leicester, cu 5-2, chiar in primele etape.

Totusi, baietii condusi de pe margine de Pep Guardiola au reusit sa-si faca norocul cu mana lor si au intors soarta titlului, mai ales datorita rezultatelor avute in perioada de iarna, iar acum antrenorul spaniol se declara incantat de aceasta reusita, spunand ca va fi in memoria sa acest parcurs pe care l-a avut City. "

A fost un sezon unic in Premier League, cu siguranta cel mai dificil. Mereu ne vom aminti modul in care am cucerit titlul. Sunt foarte mandru sa fiu managerul acestui club si sa pot lucra cu acesti jucatori. Grupul nostru e foarte special, am reusit ceva remarcabil.



In fiecare zi muncim la fel de mult, incercam de fiecare data sa imbunatatim ce putem. Este cel mai important titlu pentru noi, pentru ca este si cel mai greu de castigat. A fost un an greu, dar sper ca in curand sa putem sarbatori cu suporterii nostri", a spus Guardiola, pentru site-ul clubului.