Din articol Manchester City a castigat marti titlul in Anglia

Statisticile arata ca Manchester City este de departe cel mai puternic club din Anglia.

Dupa ce a castigat al saptelea titlu din istorie si al treilea din ultimii 4 ani, City a bifat o statistica remarcanta. Pentru prima data in istorie, o echipa a castigat Premier League la toate categoriile de varsta.

Manchester City a castigat Premier League, Premier League U23 si Premier League U18. Astfel, se pare ca, pe langa forma de moment a echipei mari, City are un viitor grozav si la nivel de copii si juniori.

Manchester City a fost preluata de Abu Dhabi United Group in 2008, pentru 210 milioane de lire. De atunci, City a devenit o superputere. In 2018, sub comanda lui Pep Guardiola, City a castigat Premier League, fiind prima echipa care a reusit sa obtina peste 100 de puncte intr-un sezon.

In acest an, Manchester City a ajuns in prima finala de Champions League din istorie. In finala o va intalni pe Chelsea, iar baietii lui Guardiola sunt mari favoriti. Finala se va juca pe 29 mai, la Porto, si va fi arbitrata de celebrul Antonio Miguel Lahoz.

Finalista Champions League a profitat de esecul lui United, 1-2 cu Leicester, si isi asigura prima pozitie cu 3 etape inainte de finalul campionatului.

In ultimele trei partide, Manchester United, care ocupa locul 2, nu mai poate recupera cele 10 puncte avans ale lui Manchester City.

Acesta este al treilea titlu din ultimii 4 ani pentru City.