Neymar, pregatit de returul decisiv cu Manchester City! Ce mesaj de razboi a transmis starul brazilian de la PSG

PSG o intalneste pe Manchester City, marti, de la ora 22:00, in deplasare, in returul semifinalei Champions League.

Meciul porneste de la 2-1 pentru Manchester City. Gratie golurilor marcate in deplasare, PSG este obligata sa inscrie de minim doua ori pentru a se califica in marea finala.

Neymar, vedeta lui PSG, a prefatat duelul: "Am avut un prim meci foarte dificil, dar trebuie sa avem incredere. Nu conteaza ce spun statisticile sau ce sanse teoretice avem pentru a castiga. Orice fan al lui PSG trebuie sa aiba incredere in noi.

Eu voi fi in prima linie, voi fi primul razboinic care va intra in lupta pentru echipa. Voi da tot ce am mai bun pentru a ne califica, indiferent ce se intampla. Chiar si daca e nevoie sa mor pe teren", a spus Neymar, citat de Ole.

PSG nu se va putea baza pe Idrissa Gueye, insa Pochettino are motive de bucurie. Desi era incert, Mbappe a facut deplasarea si poate juca in meciul ce va decide prima finalista.

"Am pierdut batalia, dar razboiul continua. Eu cred in echipa mea, cred ca putem fi mai buni decat am fost. ALLEZ PARIS! 1% din sansa, 99% din credinta", a postat Neymar pe Twitter, dupa esecul din tur cu City.