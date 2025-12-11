FCSB - Feyenoord, de la 22:00. Echipe probabile + indisponibili de ultimǎ orǎ + analiza şi pronosticul lui Dan Chilom

FCSB - Feyenoord, de la 22:00. Echipe probabile + indisponibili de ultimǎ orǎ + analiza şi pronosticul lui Dan Chilom Europa League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

FCSB - Feyenoord, în Europa League. Analiza lui Dan Chilom.

TAGS:
FCSBEchipe probabileEuropa Leagueanaliza pariurifeyenoordCote pariuridan chilom
Din articol

de Dan Chilom

Etapa a 6-a de Europa League o aduce la Bucureşti pe fosta câştigǎtoare de Cupa Campionilor, Feyenoord Rotterdam.

Batavii s-au impus în cea mai importantǎ competiție a Europei în 1970. 

Azi, echipa antrenatǎ de Robin van Persie este pe locul doi în clasamentul Olandei, în spatele lui PSV, iar în UEL, acolo unde ne intereseazǎ pe noi , este vecinǎ cu campioana României, având acelaşi numǎr de puncte,trei.

“Roş-albaştrii” sunt pe poziția 31 în clasamentul UEL, iar FEYENNORD pe 30. Cele douǎ sunt despǎrțite de golaveraj: 

Feyenoord 4:9 — FCSB 3:8 

Este pentru prima datǎ în istorie când cele douǎ formații se întâlnesc, într-un meci direct, dar asta nu înseamnǎ cǎ olandezii nu au mai cǎlǎtorit în România. În 1970 Feyenoord era eliminatǎ de UTA Arad dupǎ douǎ egaluri: 0-0 în România şi 1-1 la Rotterdam.

În sezonul 2005-2006, Rapid a reuşit s-o învingǎ pe Feyenoord la Bucureşti cu scorul de 1-0.

FCSB - Feyenoord | Echipe probabile 

FCSB: Târnovanu - Pantea, Ngezana, Lixandru, Radunovic - Șut, Alhassan - Cisotti, Fl. Tănase, Oct. Popescu - Thiam

Antrenor: Elias Charalambous

Feyenoord: Wellenreuther – Lotomba, Ahmedhodzic, Watanabe, Smal – Valente, Stejin, Targhalline - Hadj Moussa, Ueda, Sauer

Antrenor: Robin Van Persie

Elias Charalambous are o serie de indisponibili: 

Alibec - accidentat, Bîrligea - accidentat, Cercel - accidentat, Kiki - plecat la naționalǎ, Olaru - suspendat pentru cartonaşe galbene şi Popescu - accidentat. 

Ngezana a avut ceva probleme de sǎnǎtate dupǎ meciul cu Dinamo, dar este recuperat şi va juca.  

Miculescu este în continuare accidentat şi nu va evolua disearǎ pe Arena Naționalǎ. 

FCSB - Feyenoord, de la 22:00

Cele douǎ echipe au câte o victorie în Europa, FCSB împotriva lui G.A.Eagles cu 1-0 în deplasare, în timp ce Feyennord a învins pe Panatchinaikos pe propriul teren cu scorul de 3-1. 

Casele de pariuri o dau favoritǎ la victorie pe echipa oaspete, cu o cotǎ de 1,60. Egalul este cotat cu 4.30.

Victoria FCSB-ului are o cotǎ destul de mare, 5.20. 

Pariul “ambele echipe marcheazǎ” are o cotǎ de 1.67. 

Feyenoord X2 - 1.21 

Meciul se va juca pe Arena Naționalǎ, acolo unde sunt așteptați peste 20 000 de suporteri. 

Organizatorii au ceva probleme cu starea gazonului, care nu se prezintǎ in condiții excelente, în urma numeroaselor meciuri jucate pe acesta în sezonul in curs. 

Partida va fi condusǎ la centru de Mykola Balakin, din Ucraina, arbitru care acordǎ, în medie, 5,15 cartonaşe galbene pe meci şi 0,29 roşii. 

Sugestia Sport.ro: 2 pauzǎ sau final.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Președinta CAB, despre criza magistraților: „Tribunale precum Teleorman și Călărași nu răspund nevoilor de viață socială”
Președinta CAB, despre criza magistraților: &bdquo;Tribunale precum Teleorman și Călărași nu răspund nevoilor de viață socială&rdquo;
ARTICOLE PE SUBIECT
&rdquo;Mai mult dec&acirc;t ciudat!&rdquo; Anunț &icirc;ngrijorător pentru FCSB! Ce se &icirc;nt&acirc;mplă la meciurile cu Feyenoord și Rapid
”Mai mult decât ciudat!” Anunț îngrijorător pentru FCSB! Ce se întâmplă la meciurile cu Feyenoord și Rapid
Olanda, fascinată de Gigi Becali &icirc;nainte de FCSB &ndash; Feyenoord: Un păstor ajuns miliardar
Olanda, fascinată de Gigi Becali înainte de FCSB – Feyenoord: "Un păstor ajuns miliardar"
FCSB - Feyenoord, de la 22:00 pe Sport.ro! Probleme mari de lot pentru campioana Rom&acirc;niei
FCSB - Feyenoord, de la 22:00 pe Sport.ro! Probleme mari de lot pentru campioana României
ULTIMELE STIRI
Universitatea Craiova - Sparta Praga, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 19:45 | Test puternic pentru Filipe Coelho
Universitatea Craiova - Sparta Praga, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 19:45 | Test puternic pentru Filipe Coelho
PSG ar vrea să-l v&acirc;ndă pe ucraineanul Zabarnyi, care nu a făcut niciun gest de &icirc;mpăcare cu rusul Safonov!
PSG ar vrea să-l vândă pe ucraineanul Zabarnyi, care nu a făcut niciun gest de împăcare cu rusul Safonov!
FCSB - Feyenoord, de la 22:00 pe Sport.ro! Probleme mari de lot pentru campioana Rom&acirc;niei
FCSB - Feyenoord, de la 22:00 pe Sport.ro! Probleme mari de lot pentru campioana României
Gigi Becali trimite jucători de la FCSB la altă echipă din Superligă: &rdquo;Ne-am &icirc;nțeles&rdquo;
Gigi Becali trimite jucători de la FCSB la altă echipă din Superligă: ”Ne-am înțeles”
Olandezii au descris-o &icirc;n trei cuvinte pe FCSB: &rdquo;E &icirc;ntr-o situație similară cu noi&rdquo;
Olandezii au descris-o în trei cuvinte pe FCSB: ”E într-o situație similară cu noi”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
FCSB, cu cuțitul la os: prinde contur cel mai negru coșmar al lui Becali!

FCSB, cu cuțitul la os: prinde contur cel mai negru coșmar al lui Becali!

Andrei Rațiu, OUT de la antrenamentele lui Rayo Vallecano! Anunțul spaniolilor

Andrei Rațiu, OUT de la antrenamentele lui Rayo Vallecano! Anunțul spaniolilor

Primele două echipe eliminate din Liga Campionilor

Primele două echipe eliminate din Liga Campionilor

&bdquo;Faraonul&ldquo; Salah: ce avere are egipteanul și cu ce mașină vine la antrenamente

„Faraonul“ Salah: ce avere are egipteanul și cu ce mașină vine la antrenamente

&rdquo;Nu crezi că Salah ar trebui să &icirc;i ceară iertare lui Slot?&rdquo; Virgil van Dijk a răspuns fără să stea pe g&acirc;nduri

”Nu crezi că Salah ar trebui să îi ceară iertare lui Slot?” Virgil van Dijk a răspuns fără să stea pe gânduri

Real Madrid a luat decizia &icirc;n cazul lui Xabi Alonso după eșecul cu Manchester City

Real Madrid a luat decizia în cazul lui Xabi Alonso după eșecul cu Manchester City



Recomandarile redactiei
Gigi Becali trimite jucători de la FCSB la altă echipă din Superligă: &rdquo;Ne-am &icirc;nțeles&rdquo;
Gigi Becali trimite jucători de la FCSB la altă echipă din Superligă: ”Ne-am înțeles”
PSG ar vrea să-l v&acirc;ndă pe ucraineanul Zabarnyi, care nu a făcut niciun gest de &icirc;mpăcare cu rusul Safonov!
PSG ar vrea să-l vândă pe ucraineanul Zabarnyi, care nu a făcut niciun gest de împăcare cu rusul Safonov!
&Icirc;n c&acirc;te luni va fi gata noul stadion Dinamo! &rdquo;S-au str&acirc;ns toți banii&rdquo;
În câte luni va fi gata noul stadion Dinamo! ”S-au strâns toți banii”
Olandezii au descris-o &icirc;n trei cuvinte pe FCSB: &rdquo;E &icirc;ntr-o situație similară cu noi&rdquo;
Olandezii au descris-o în trei cuvinte pe FCSB: ”E într-o situație similară cu noi”
Lovitură dură pentru Chivu la Inter: OUT cel puțin o lună!
Lovitură dură pentru Chivu la Inter: "OUT cel puțin o lună!"
Alte subiecte de interes
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează &icirc;n cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a &icirc;nfruntat două cluburi din Rom&acirc;nia
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, &icirc;n play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
FCSB - Hermannstadt, de la 20:00. Echipe probabile + Cote la pariuri. Analiza lui Dan Chilom
FCSB - Hermannstadt, de la 20:00. Echipe probabile + Cote la pariuri. Analiza lui Dan Chilom
Real Madrid - FC Barcelona, de la 21:00 pentru Supercupa Spaniei. Echipe probabile + Ponturi la pariuri. Analiza lui Dan Chilom
Real Madrid - FC Barcelona, de la 21:00 pentru Supercupa Spaniei. Echipe probabile + Ponturi la pariuri. Analiza lui Dan Chilom
FCSB, față &icirc;n față cu Jerome Boateng! Campionul mondial vrea să elimine campioana Rom&acirc;niei din Europa League, cu LASK Linz
FCSB, față în față cu Jerome Boateng! Campionul mondial vrea să elimine campioana României din Europa League, cu LASK Linz
Adversar cu două fețe! Cum au descris-o austriecii pe campioana Rom&acirc;niei. LASK Linz - FCSB e joi, ora 20:00, LIVE pe VOYO
"Adversar cu două fețe!" Cum au descris-o austriecii pe campioana României. LASK Linz - FCSB e joi, ora 20:00, LIVE pe VOYO
CITESTE SI
Ilie Bolojan: Nu mai putem să susţinem pensionari la 48, 50, 52 de ani. Trebuie ridicată v&acirc;rsta de pensionare peste tot

stirileprotv Ilie Bolojan: Nu mai putem să susţinem pensionari la 48, 50, 52 de ani. Trebuie ridicată vârsta de pensionare peste tot

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

Președinta CAB, despre criza magistraților: &bdquo;Tribunale precum Teleorman și Călărași nu răspund nevoilor de viață socială&rdquo;

stirileprotv Președinta CAB, despre criza magistraților: „Tribunale precum Teleorman și Călărași nu răspund nevoilor de viață socială”

De ce Trump poartă un război cultural &icirc;mpotriva Europei. Răspunsul tranșant al unui expert &icirc;n politica MAGA

stirileprotv De ce Trump poartă un război cultural împotriva Europei. Răspunsul tranșant al unui expert în politica MAGA

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!