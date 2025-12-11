FCSB - Feyenoord, de la 22:00. Echipe probabile + indisponibili de ultimǎ orǎ + analiza şi pronosticul lui Dan Chilom

de Dan Chilom
Etapa a 6-a de Europa League o aduce la Bucureşti pe fosta câştigǎtoare de Cupa Campionilor, Feyenoord Rotterdam.
Batavii s-au impus în cea mai importantǎ competiție a Europei în 1970.
Azi, echipa antrenatǎ de Robin van Persie este pe locul doi în clasamentul Olandei, în spatele lui PSV, iar în UEL, acolo unde ne intereseazǎ pe noi , este vecinǎ cu campioana României, având acelaşi numǎr de puncte,trei.
“Roş-albaştrii” sunt pe poziția 31 în clasamentul UEL, iar FEYENNORD pe 30. Cele douǎ sunt despǎrțite de golaveraj:
Feyenoord 4:9 — FCSB 3:8
Este pentru prima datǎ în istorie când cele douǎ formații se întâlnesc, într-un meci direct, dar asta nu înseamnǎ cǎ olandezii nu au mai cǎlǎtorit în România. În 1970 Feyenoord era eliminatǎ de UTA Arad dupǎ douǎ egaluri: 0-0 în România şi 1-1 la Rotterdam.
În sezonul 2005-2006, Rapid a reuşit s-o învingǎ pe Feyenoord la Bucureşti cu scorul de 1-0.
FCSB - Feyenoord | Echipe probabile
FCSB: Târnovanu - Pantea, Ngezana, Lixandru, Radunovic - Șut, Alhassan - Cisotti, Fl. Tănase, Oct. Popescu - Thiam
Antrenor: Elias Charalambous
Feyenoord: Wellenreuther – Lotomba, Ahmedhodzic, Watanabe, Smal – Valente, Stejin, Targhalline - Hadj Moussa, Ueda, Sauer
Antrenor: Robin Van Persie
Elias Charalambous are o serie de indisponibili:
Alibec - accidentat, Bîrligea - accidentat, Cercel - accidentat, Kiki - plecat la naționalǎ, Olaru - suspendat pentru cartonaşe galbene şi Popescu - accidentat.
Ngezana a avut ceva probleme de sǎnǎtate dupǎ meciul cu Dinamo, dar este recuperat şi va juca.
Miculescu este în continuare accidentat şi nu va evolua disearǎ pe Arena Naționalǎ.
FCSB - Feyenoord, de la 22:00
Cele douǎ echipe au câte o victorie în Europa, FCSB împotriva lui G.A.Eagles cu 1-0 în deplasare, în timp ce Feyennord a învins pe Panatchinaikos pe propriul teren cu scorul de 3-1.
Casele de pariuri o dau favoritǎ la victorie pe echipa oaspete, cu o cotǎ de 1,60. Egalul este cotat cu 4.30.
Victoria FCSB-ului are o cotǎ destul de mare, 5.20.
Pariul “ambele echipe marcheazǎ” are o cotǎ de 1.67.
Feyenoord X2 - 1.21
Meciul se va juca pe Arena Naționalǎ, acolo unde sunt așteptați peste 20 000 de suporteri.
Organizatorii au ceva probleme cu starea gazonului, care nu se prezintǎ in condiții excelente, în urma numeroaselor meciuri jucate pe acesta în sezonul in curs.
Partida va fi condusǎ la centru de Mykola Balakin, din Ucraina, arbitru care acordǎ, în medie, 5,15 cartonaşe galbene pe meci şi 0,29 roşii.
Sugestia Sport.ro: 2 pauzǎ sau final.