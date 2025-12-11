FCSB - Feyenoord, de la 22:00. Echipe probabile + indisponibili de ultimǎ orǎ + analiza şi pronosticul lui Dan Chilom

de Dan Chilom

Etapa a 6-a de Europa League o aduce la Bucureşti pe fosta câştigǎtoare de Cupa Campionilor, Feyenoord Rotterdam.



Batavii s-au impus în cea mai importantǎ competiție a Europei în 1970.

Azi, echipa antrenatǎ de Robin van Persie este pe locul doi în clasamentul Olandei, în spatele lui PSV, iar în UEL, acolo unde ne intereseazǎ pe noi , este vecinǎ cu campioana României, având acelaşi numǎr de puncte,trei.



“Roş-albaştrii” sunt pe poziția 31 în clasamentul UEL, iar FEYENNORD pe 30. Cele douǎ sunt despǎrțite de golaveraj:

Feyenoord 4:9 — FCSB 3:8



Este pentru prima datǎ în istorie când cele douǎ formații se întâlnesc, într-un meci direct, dar asta nu înseamnǎ cǎ olandezii nu au mai cǎlǎtorit în România. În 1970 Feyenoord era eliminatǎ de UTA Arad dupǎ douǎ egaluri: 0-0 în România şi 1-1 la Rotterdam.



În sezonul 2005-2006, Rapid a reuşit s-o învingǎ pe Feyenoord la Bucureşti cu scorul de 1-0.

