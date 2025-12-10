Ce diferență pentru FCSB de la un sezon la altul! În campania precedentă de Europa League, echipa avea un total impresionant de puncte după cinci runde: 10! Acum, în același punct al sezonului european, campioana României a strâns doar 3 puncte.

Pe fondul acestei situații, Gigi Becali s-a ales, în primul rând, cu o „gaură“ serioasă în buget, după cum Sport.ro a arătat aici. Și, problema e că pierderea financiară, cauzată de parcursul dezolant în Europa League, se poate accentua!

FCSB, prinde contur eliminarea din Europa

În acest moment, FCSB ocupă locul 31 din 36 în clasamentul Ligii Europa. Această poziție înseamnă încheierea aventurii în competițiile UEFA din acest sezon.

În Europa League, când se trage linie după opt meciuri, ocupantele locurilor 1-8 merg direct în optimi. Formațiile care se clasează pe 9-24 vor juca în play-off-ul optimilor. Adică, ce a reușit FCSB, în sezonul trecut, când a eliminat PAOK Salonic, în play-off-ul optimilor, după care s-a oprit, în optimi, după dubla cu Lyon.

Revenind la campania actuală, FCSB e cuțitul la os, înaintea meciului cu Feyenoord (mâine, ora 22.00) de pe teren propriu. Explicația e simplă și ține de configurația actuală a ierarhiei Europa League.

Concret, FCSB e deja la trei puncte de poziția a 24-a, ocupată de Basel. Vorbim despre ultimul loc prin care se prelungește șederea europeană a unei echipe, în această competiție. Dacă FCSB va pierde, mâine, în fața olandezilor de la Feyenoord, sunt șanse mari ca distanța față de acest ultim loc calificant să crească la șase puncte. Caz în care FCSB își poate lua deja adio de la Europa! Pentru că are și un golaveraj negativ (-5) – s-ar înrăutăți în cazul unui eșec cu Feyenoord -, în timp ce Basel e pe 0, la golaveraj.

Având în vedere acest tablou, concluzia e simplă: FCSB n-are voie să piardă cu Feyenoord. Pentru că, în caz contrar, ar fi out din Europa, în proporție de 99%!

Vânzarea biletelor s-ar duce în cap

Mai e un motiv de îngrijorare pentru Gigi Becali, în contextul parcursului dezolant din Europa League. După partida cu Feyenoord de mâine, campioana României mai are două meciuri:

*22 ianuarie: Dinamo Zagreb – FCSB (ora 22:00)

*29 ianuarie: FCSB – Fenerbahce (ora 22:00)

Dacă FCSB va încheia socotelile cu Europa League, în mod prematur, înaintea acestor partide, în mod cert, vânzarea biletelor pentru ultimul meci de pe teren propriu, cel cu Fenerbahce, se va duce în cap. Ceea ce înseamnă alți bani pierduți pentru latifundiarul din Pipera.

