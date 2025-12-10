Meciul este programat joi seară, de la 19:45, la Bialystok.

Andrei Rațiu nu s-a antrenat marți, înaintea jocului cu Jagiellonia Bialystok

Conform presei din Spania, internaționalul român nu a luat parte la antrenamentele lui Rayo Vallecano desfășurate marți dimineață.

Spaniolii susțin că de la antrenamentele desfășurate de Inigo Perez au lipsit mai mulți jucători. Accidentații Alemao, Oscar Trejo, Pedro Diaz și Mumin au absentat, dar se pare că nu a fost prezent nici Rațiu.

Motivul? Inigo Perez l-a menajat pe internaționalul român, care a fost integralist în jocul pierdut cu Espanyol de duminică, scor 0-1. Antrenorul lui Rayo Vallecano nu a vrut să riște ca Andrei Rațiu să se accidenteze din cauza efortului, motiv pentru care a decis să îi dea o pauză fotbalistului român.

Totuși, cel mai probabil, Andrei Rațiu va fi din nou titular la Rayo în meciul cu Jagiellonia Bialystok având în vedere că fotbalistul a făcut deplasarea alături de echipă.

