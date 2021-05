Bataie ca in filme inaintea finalei Champions League! Suporterii lui Chesea si Manchester City si-au impartit pumni in strada

S-au dat lupte de strada in Porto intre suporterii finalistelor Champions League.

Pe retelele de socializare curg imagini socante din timpul ciocnirilor dintre fanii celor doua finaliste.

Sute de fani au luat deja cu asalt centrul orasului Porto in asteptarea finalei din aceasta seara, insa in loc sa se intreaca in scandari si mesaje de sustinere pentru favoriti, suporterii celor doua finaliste si-au impartit pumni.

Manchester City fans fighting eachother in Porto yesterday ahead of their Champions League final vs. Chelsea tonight! pic.twitter.com/t27w6qveCg — Casual Ultra (@thecasualultra) May 29, 2021

Chelsea si Manchester City se intalnesc in aceata seara, de la ora 22.00, in finala Champions League. Cele mai importante faze vor putea fi urmarite pe sport.ro.