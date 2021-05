Harry Kane este disperat sa plece de la Tottenham! Real Madrid, Manchester City sau PSG vor sa il aduca din vara pe starul englez

Harry Kane doreste sa plece cat mai repede de la echipa londoneza.

Atacantul englez este disperat sa plece de la Tottenham in aceasta vara, dar clubul nord-londonez nu doreste sa il vanda pe starul englez, mai ales unui rival din Premier League. Potrivit publicatiei The Athletic, Kane vrea sa plece cu orice pret, mai ales ca Spurs este pe punctul sa rateze un loc ce garanteaza prezenta in Champions League din sezonul urmator.

Sky Sports relateaza ca luni seara Harry Kane le-a transmis conducerii lui Tottenham ca doreste sa plece de la club, chiar din aceasta vara. Daniel Levy, finantatorul lui Tottenham, nu are nici o intentie sa il vanda pe atacantul englez si a mai refuzat o oferta pentru el primita in 2020 de la Manchester City.

Levy si Kane au avut o intelegere prin care starul englez poate solicita oricand sa plece la club daca doreste, insa patronul lui Spurs nu vrea sa ii indeplineasca aceasta cerinta atacantului.

Tottenham trebuie sa se concentreze pe ultimele doua meciuri ramase din Premier League, pentru a-si asigura cel putin un loc in competitiile europene. Spurs se claseaza pe locul 6 in campionatul englez si este la cinci puncte de primul loc ce duce in Champions League.

Harry Kane a avut un sezon fantastic, marcand de 22 de ori si contribuind cu 13 assist-uri in Premier League. De asemenea, este foarte aproape de a primi Gheata de Aur pentru cel mai bun marcator din campionatul englez, momentan fiind la egalitate cu Mohamed Salah.

Harry Kane has told Tottenham he wants to leave, with Man Utd, Man City and Chelsea all interested in him, according to Sky Sports News ???? pic.twitter.com/iozYjvfWYt — Goal (@goal) May 17, 2021