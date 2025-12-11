FOTO ȘI VIDEO Imagini spectaculoase cu noul stadion Dinamo

Imagini spectaculoase cu noul stadion Dinamo Superliga
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Cum va arăta noua arenă Dinamo din Ștefan cel Mare când va fi gata. Imaginile distribuite de primarul Rareș Hopincă.

Primarul Sectorului 2, Rareș Hopincă, a postat pe pagina personală de Facebook un videoclip de la conferința de presă pe tema finanțării noului stadion Dinamo. 

Imagini spectaculoase cu noul stadion Dinamo

Înaintea începerii evenimentului propriu-zis au fost afișate câteva fotografii cu noua arenă a ”câinilor roșii”. Imaginile sunt spectaculoase. 

Gruparea din Ștefan cel Mare se va putea lăuda, când va fi gata, cu unul dintre cele mai cochete stadioane din țară, pe lângă dotările moderne pe care le va avea la dispoziție. 

Imagini cu noul stadion Dinamo

Termenul pentru finalizarea noului stadion Dinamo

Într-o conferință de presă desfășurată astăzi și la care au participat Ionuț Lupescu, președintele de onoare CS Dinamo, Rareș Hopincă, primarul Sectorului 2 din Capitală, și președintele din Ștefan cel Mare Ionuț Popa, am aflat ultimele vești despre construcția noului stadion Dinamo.

Pe scurt, primăria de sector va cofinanța proiectul cu 25% din sumă și, pentru că ”s-au strâns toți banii”, CNI este ”obligată” să dea drumul la lucrări.

Lupescu: ”Eu sunt un produs al acestui sector, la fel ca mulți alți dinamoviști”

Hopincă a vorbit despre ”co-finanțarea stadionului Dinamo cu 25% din lucrările de construcții și montaj, conform devizului general deja atribuit prin licitație publică”.

”Concret, Sectorul 2 va co-finanța proiectul cu aproape 125 milioane de lei, aproximativ 25 de milioane de euro, ceea ce va permite emiterea ordinului de începere a lucrărilor de îndată!”, a explicat primarul Sectorului 2.

Va fi, totodată, și un nou Parc Sportiv Dinamo de 20 de hectare, cea mai mare arenă multifuncțională din Europa, destinat comunității și cu funcție preponderent sportivă, după cum a declarat Ionuț Lupescu.

”Eu sunt un produs al acestui sector, la fel ca mulți alți dinamoviști”, a spus Lupescu, născut în Colentina.

Fostul mare fotbalist al naționalei și al lui Dinamo chiar s-a arătat impresionat de cât de bine arată noua arenă din Ștefan cel Mare în pozele proiectului.

