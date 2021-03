Ianis Hagi, fata in fata cu Nicolae Stanciu in cel mai asteptat DUEL din Europa League! Ovidiu Hategan, la centru in: Slavia Praga - Rangers, LIVE TEXT de la 19:55

Urmarim si comentam impreuna meciul dintre Slavia Praga si Rangers pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

Duelul romanilor din Europa League este unul dintre cele mai asteptate meciuri ale optimilor de finala. Rangers se deplaseaza in Cehia pentru meciul tur cu Slavia Praga.

Slavia Praga este neinvinsa de la inceputul lunii decembrie, cand a pierdut pe terenul lui Leverkusen cu 4-0. Echipa lui Stanciu a facut surpriza eliminand-o pe Leicester, dupa 2-0 la general.

Nicolae Stanciu este anuntat titular, fiind si unul dintre piesele de baza din componenta echipei din Cehia.

Meciul cu Slavia este primul pentru Rangers dupa ce a castigat titlul in Scotia, titlu asteptat de 10 ani de fanii de pe Ibrox. Rangers este neinvinsa in acest sezon in Europa League si campionat, singura infrangere inregistrata fiind in Cupa Ligii cu St. Mirren.

Echipa lui Gerrard a eliminat-o pe Antwerp in dubla mansa, ambele meciuri extrem de spectaculoase. Turul s-a incheiat 4-3 pentru Rangers, iar returul 5-2.

Ianis Hagi este anuntat si el titular in duelul cu echipa lui Nicolae Stanciu. Cele doua echipe se intalnesc in premiera.

Meciul dintre Slavia Praga si Rangers va fi condus de la centru de Ovidiu Hategan, care a fost ales pentru prima data la centrul unei partide din cupele europene dupa scandalul monstru de la Paris, dupa ce Coltescu a fost acuzat de rasism.

Echipele probabile

Slavia Praga: Kolar - Bah, Kudela, Zima, Boril - Hromada - Sima, Provod, Stanciu, Olayinka - Kuchta

Rangers: McGregor - Patterson, Goldson, Helander, Barisic - Kamara, Davies, Aribo - Hagi, Morelos, Kent

???? Winner will be ______ #UEL — UEFA Europa League (@EuropaLeague) March 10, 2021