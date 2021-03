Lupta decisiva intre Hagi si Stanciu pentru calificarea in sferturile Europa League! Rangers - Slavia, LIVE TEXT de la 22:00

Urmarim si comentam impreuna super duelul romanilor din optimile Europa League pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

Ianis Hagi si Nicolae Stanciu vor fi din nou fata in fata la o saptamana de la duelul de la Praga.

Este interesant de vazut ce replica ii va oferi mijlocasul lui Rangers colegului de nationala dupa golul superb marcat in meciul tur.

Echipa antrenata de Steven Gerrard pare ca are un usor avantaj in lupta pentru calificare gratie golului in deplasare, insa Slavia a demonstrat in dubla cu Leicester City ca este o echipa cu adevarat redutabila.

Ambii antrenori au probleme de lot inaintea meciului de pe Ibrox Park. Gerrard nu se va putea baza pe Jack, Katic si Tavernier din cauza unor accidentari.

De partea cealalta, Slavia nu ii va avea la dispozitie pe Zima, care este suspendat si pe Hovorka, Sevcik si Traore, care sunt accidentati. De asemenea, antrenorul Jindrich Trpisovsky a ales sa nu ii ia in lot pe van Buren, Yusuf, Beran si Kacharaba.

In acest context, sunt sanse destul de mari ca Nicolae Stanciu si Ianis Hagi sa fie din nou titulari pentru echipele lor.