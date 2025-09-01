Într-un meci plin cu faze controversate, CFR Cluj a deschis scorul în minutul 19. Florin Tănase a restabilit egalitatea în minutul 43, însă, la pauză, ardelenii au intrat în avantaj după golul lui Emerllahu. Juri Cisotti a stabilit scorul final în minutul 87.

Schimbarea lui Vlad Chiricheș l-a indignat pe Costel Pantilimon



Chiar dacă obișnuiește să facă schimbări la pauză, Gigi Becali nu s-a putut abține și a efectuat o primă modificare încă din minutul 29. În locul lui Vlad Chiricheș, finanțatorul de la FCSB a ordonat să fie introdus Darius Olaru.

Mutarea a stârnit un val de reacții. Costel Pantilimon a recunoscut și el că a fost surprins neplăcut de gestul patronului și spune că Vlad Chiricheș nu merita un astfel de tratament.

”Nu mă așteptam la așa ceva, e o chestie de respect. Nu merită așa ceva. A făcut ceva și pentru FCSB, și pentru națională, nu trebuie să ajungă niciodată într-o astfel de poziție. A adus bani clubului, a făcut performanță, dar ajungi să spui din nou acea vorbă: în România se poate întâmpla orice”, a spus Costel Pantilimon la emisiunea Fața la Joc moderată de Costin Ștucan.