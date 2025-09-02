Marius Șumudică (54 de ani) a antrenat-o ultima dată pe Rapid, doar că i-a lăsat pe giuleșteni după penultima etapă desfășurată la finalul stagiunii precedente din play-off, mai exact după un 0-4 contra lui CFR Cluj.



Pe banca formației din ”Grant”, Marius Șumudică a bifat 38 de apariții și a înregistrat o medie de 1,55 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.



Marius Șumudică face anunțul: ”Am o ofertă clară pe care pot să o semnez în următoarele minute”



Șumudică a sugerat faptul că are o ofertă clară pe masă și că poate semna în orice moment, doar că încă ezită să se pronunțe asupra acestei decizii.



”(n.r. E posibil să se redeschidă lista chineză iarăși?) Hai să mai așteptăm 2-3 zile și vorbim după. În momentul de față am un contract pe masă și sunt 50-50, nu știu dacă să îl semnez.



Am o ofertă clară pe care pot să o semnez în următoarele minute, însă nu sunt încă decis. Dacă vreau, când închid intervenția semnez. Nu sunt convins total, îmi asum un risc mare.



Nu e problema de bani, doar că îmi asum un risc mare și nu vreau să închid ușa în țara respectivă. În momentul în care nu ai rezultate, se închide ușa, iar aici e un risc destul de mare”, a spus Marius Șumudică, potrivit fanatik.



Tehnicianul a mai explicat că principala sa problemă este legată de staff-ul său voluminos, iar unele cluburi nu sunt dispuse să-l accepte. Din acest motiv a purtat discuții cu mai multe echipe, însă niciuna nu s-a concretizat.



”Sunt niște discuții… E mult de la discuții până la a semna. Mai discut cu diferite cluburi, am mai discutat. Sunt în discuții și nu știu… La fotbal e totul posibil.



Bineînțeles că îmi doresc și eu anumite condiții. La mine problema este staff-ul. Am 4-5 inși în staff și nu e ușor oricărei echipe să accepte staff-ul meu”, a mai spus Șumudică.

