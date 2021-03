BREAkING NEWS | Momente SOCANTE dupa golul DIN ALTA lume al lui Stanciu! Acuzatii de rasism: Gerrard, la pamant: "Ne-au acuzat ca mintim, l-au aparat pe el!" Ce s-a intamplat

Finalul meciului dintre Rangers si Slavia Praga a adus noi acuzatii socante de rasism la un meci european!

Dupa o disputa intre jucatori, Ondrej Kudela de la Slavia s-a indreptat spre Glen Kamara, si-a pus mana la gura si i-a transmis un mesaj. Fotbalistul lui Rangers sustine ca a fost vorba de insulte rasiste! La conferinta de presa de dupa meci, Steven Gerrard a vorbit pe larg despre evenimentele de pe Ibrox. Totul s-a petrecut in minutul 87, cand scorul se facuse deja 2-0 in urma golului magic marcat de Stanciu, iar Rangers avea 2 oameni mai putin pe teren dupa eliminarile lui Roofe si Balogun.

"Trebuie sa fiu atent ce spun. Am o relatie foarte apropiata cu Glen Kamara. Sunt alaturi de el 100%. Jucatorii care erau in jur au auzit ce i-a spus. Sunt mandru de baietii mei, au aratat solidaritate. Acum, UEFA trebuie sa se ocupe. Sunt furios acum. E greu sa descriu cum ma simt. Il stiu pe Glen, cred in ce spune, sunt 100% cu el", a spus Gerrard imediat dupa joc.

Gerrard si antrenorul Slaviei, Jindrich Trpisovsky au vorit cateva minute bune pe gazon, dupa joc, alaturi de alti membri din staff. Oamenii de la Slavia resping acuzatiile de rasism si ii acuza pe scotieni ca mint!

"E foarte trist ca echipa adversa ii ia apararea fotbalistului care a facut asta. Ne acuza ne noi ca mintim. Uneori in cariera, intr-un meci se intampla lucruri mai importante decat fotbalul. Asa a fost in seara asta", a comentat Gerrard.

Meciul s-ar fi putut suspenda, dupa acelasi scenariu ca la Paris, dar Kamara a vrut ca partida sa continue si a transmis asta atat catre colegi, cat si catre staff: "Am incercat sa discut cu jucatorul, nu prea am putut. A spus ca vrea sa joace in continuare. Meciul s-a incheiat pe teren. Am fi fost alaturi de el indiferent ce decizie ar fi luat. E mai mult decat devastat de ceea ce s-a intamplat. Nu am cuvinte. E un baiat bun, nu ar avea motive sa inventeze asa ceva!"