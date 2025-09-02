Fundașul român nu va continua în Italia, după ce a pus umărul la promovarea echipei în Serie A. Chiar dacă a avut și alte oferte, chiar și din Serie B, se pare că Rus se va întoarce, totuși, în Superliga României.



Internaționalul român a fost dorit de FCSB, așa cum a dezvăluit Gigi Becali, dar patronul campioanei a refuzat transferul după ce impresarul său ar fi cerut un comision de 100.000 de euro. În cele din urmă se pare că Rus va ajunge la Universitatea Craiova!



Adrian Rus va juca la Universitatea Craiova



Fundașul a semnat un contract valabil pentru un sezon cu formația din Bănie, scrie GSP.ro, astfel că revine în campionatul nostru după șase ani petrecuți în străinătate.



Crescut la Olimpia Satu Mare, Rus a mai evoluat în România pentru Sepsi OSK, în sezonul 2018-2019, sub formă de împrumut de la Akademia Puskas. În 2019, înainte de Campionatul European de tineret, fundașul a prins un transfer la Vidi FC.



A urmat Pisa, în 2022, care a plătit un milion de euro pentru a-l transfera, iar în sezonul 2023-2024, românul a evoluat pentru Pafos.



1,2 milioane de euro este cota de piață a lui Adrian Rus, conform Transfermarkt.



A fost dorit și în Italia



Universitatea Craiova s-a mișcat repede și a reușit să obțină semnătura lui Rus într-o perioadă în care fundașul a fost ofertat și de alte echipe.



Acesta putea juca din nou în Serie B, acolo unde a fost dorit de Spezia. Gazzetta dello Sport a scris că gruparea italiană avea cele mai mari șanse pentru a-l transfera, dar în cele din urmă Craiova a dat lovitura.

