"E in cea mai buna perioada a carierei!" Stanciu, asteptat sa faca SENZATIE si la nationala lui Radoi dupa EURO-GOLURILE din ultimele meciuri

Nicolae Stanciu (27 ani) este pe val la Slavia Praga.

Mijlocasul roman trece prin unul dintre cele mai bune momente ale carierei. A ajuns la 7 goluri inscrise in ultimele 5 meciuri jucate, iar executiile sale au facut inconjurul Europei.

Cea mai recenta 'bijuterie' a fost in returul cu Rangers, dupa ce a marcat din lovitura libera golul de 2-0, asigurand astfel calificarea Slaviei in sferturile de finala Europa League. Stanciu a fost cel care a inscris si in meciul tur, tot cu o executie superba, un sut puternic din exteriorul careului.

Stanciu a fost convocat de Mirel Radoi la nationala pentru meciurile din luna martie din preliminariile Campionatului Mondial, iar acum asteptarile sunt si mai mari dupa prestatiile din ultimul timp.

Florin Bratu l-a laudat pe Stanciu dupa ultimele evolutii si a declarat ca are mari asteptari de la el si la echipa nationala.

"Pe Stanciu ar trebui sa il vedem si la natonala, pentru ca la Slavia il vedem intr-o forma fizica foarte ridicata. Joaca meci de meci, e unul dintre liderii de acolo, echipa are incredere in el si antrenorul se bazeaza pe el. Stanciu este in cea mai buna perioada a carierei, iar lucrul acesta ar trebui sa il transpuna si la echipa nationala.

Trebuie sa vina cu aceasta incredere pentru a-i ajuta si pe ceilalti colegi. Tin minte, cand jucam si eu si o faceam bine la nivel bun, transmiteam un vibe bun la echipa natonala. Transmiteam si concurentei ca sunt pregatit sa joc. Totul are o legatura si asta sper sa se intample si in cazul lui Stanciu", a declarat Florin Bratu pentru Gazeta Sporturilor.

12 goluri in 32 de meciuri are Nicolae Stanciu in acest sezon pentru Slavia Praga. Mijlocasul ofensiv are si 6 assist-uri.