BREAKING NEWS | "Jucatorul a fost lovit cu pumnii in cap, Gerrard a vazut totul!" NEBUNIE MONDIALA la meciul in care Stanciu a dat golul momentului in Europa! "Nu am fost lasati in vestiar"

Ondrej Kudela a fost acuzat ca i-ar fi adresat insulte rasiste lui Glen Kamara in finalul meciului dintre Rangers si Slavia!

Slavia respinge categoric versiunea evenimentelor asa cum a fost ea prezentata de jucatorii lui Rangers si de managerul Steven Gerrard. Mai mult, clubul scrie intr-un comunicat emis in toiul noptii ca fotbalistul ei a fost atacat cu pumnii si ca a fost nevoie de interventia politiei pentru ca echipa sa paraseasca stadionul! Conform ofiterilor media de la Slavia, jucatorii n-au putut intra in vestiar timp de 30 de minute dupa terminarea partidei.

"Dupa un fault brutal, am vorbit cu un jucator de la Rangers si i-am zis: "You fucking guy'. Am spus-o la nervi, dar nu am folosit nicio insulta rasista", a spus Kudela pentru site-ul clubului.

In materialul de presa publicat, Slavia face dezvaluiri socante de pe Ibrox:

"Jucatorii Slaviei au trebuit sa faca fata unui nivel fara precedent de violenta din partea adversarilor. Nu am patit niciodata asa ceva in istoria moderna a cupelor europene. Multe atacuri brutale s-au terminat cu accidentari ale jucatorilor nostri. Portarul Kolat a fost dus la spital, unde i s-au pus 10 copci.

La finalul meciului, nu am putut intra in vestiar. Kudela a fost atacat de Kamara si lovit cu pumnii in cap, de fata cu antrenorul Steven Gerrard. Si reprezentantii UEFA au fost prezenti si au ramas socati de un asemenea comportament. Echipa noastra e acum in sigurata, in grija politiei scotiene".

Rangers - Slavia s-a terminat 0-2. In repriza secunda, Stanciu a marcat un gol fenomenal din lovitura libera, stabilind rezultatul final. Slavia s-a calificat in sferturile de finala din Europa League.