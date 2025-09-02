Dominik Szoboszlai (24 de ani) a decis meciul din ultima etapă din Premier League, dintre Liverpool și Arsenal, scor 1-0. Mijlocașul maghiar a înscris senzațional din lovitură liberă în minutul 83 și a adus trei puncte mari pentru ”cormorani”, împotriva echipei cu care, cel mai probabil, se va bate la titlu și în acest sezon.



Un alt jucător care a reușit să impresioneze în această partidă a fost Milos Kerkez (21 de ani), fundașul stânga pe care Liverpool l-a transferat în această vară de la Bournemouth. După prestația solidă a celor doi internaționali maghiari, Ciprian Marica a fost întrebat cum s-ar temrina un meci dintre România și Ungaria.



Ciprian Marica: ”Individual, clar sunt mai buni”



Chiar dacă maghiarii au fotbaliști mult mai bine cotați, fostul atacant ar miza pe ”flerul” selecționerului Mircea Lucescu (80 de ani). Cu naționala Ungariei nu ne-am mai întâlnit de aproape zece ani, din preliminariile Campionatului European din 2016.



”Greu! Maghiarii au jucători la nivel top. Din păcate, noi nici nu mai visăm să ducem jucători pe la Liverpool. E importantă echipa. Noi avem antrenor față de ei, așa că mă bazez pe fler, pe unitate de grup. Individual, clar că sunt mai buni. N-avem ce să discutăm”, a spus Ciprian Marica, la emisiunea ”Play-On Sport” de pe VOYO.

