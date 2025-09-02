VIDEO EXCLUSIV Ciprian Marica a spus cum s-ar termina România - Ungaria: ”Față de ei, noi avem asta”

Ciprian Marica, fostul internațional, a fost întrebat direct cum s-ar termina un meci dintre România și Ungaria.

Ciprian MaricaRomania - UngariaDominik SzoboszlaiMilos Kerkez
Dominik Szoboszlai (24 de ani) a decis meciul din ultima etapă din Premier League, dintre Liverpool și Arsenal, scor 1-0. Mijlocașul maghiar a înscris senzațional din lovitură liberă în minutul 83 și a adus trei puncte mari pentru ”cormorani”, împotriva echipei cu care, cel mai probabil, se va bate la titlu și în acest sezon.

Un alt jucător care a reușit să impresioneze în această partidă a fost Milos Kerkez (21 de ani), fundașul stânga pe care Liverpool l-a transferat în această vară de la Bournemouth. După prestația solidă a celor doi internaționali maghiari, Ciprian Marica a fost întrebat cum s-ar temrina un meci dintre România și Ungaria.

Ciprian Marica: ”Individual, clar sunt mai buni”

Chiar dacă maghiarii au fotbaliști mult mai bine cotați, fostul atacant ar miza pe ”flerul” selecționerului Mircea Lucescu (80 de ani). Cu naționala Ungariei nu ne-am mai întâlnit de aproape zece ani, din preliminariile Campionatului European din 2016. 

”Greu! Maghiarii au jucători la nivel top. Din păcate, noi nici nu mai visăm să ducem jucători pe la Liverpool. E importantă echipa. Noi avem antrenor față de ei, așa că mă bazez pe fler, pe unitate de grup. Individual, clar că sunt mai buni. N-avem ce să discutăm”, a spus Ciprian Marica, la emisiunea ”Play-On Sport” de pe VOYO.

Ciprian Marica, despre golul cu Ungaria: ”Și azi mă întâlnesc cu oamenii și îmi spun despre acel gol”

6 septembrie 2013. România a învins categoric Ungaria în preliminariile Campionatului Mondial din Brazilia (2014), scor 3-0.

Pentru acel meci, Victor Pițurcă a mizat în atac pe Ciprian Marica, chiar dacă fostul internațional nu avea echipă de mai bine de două luni. Pe 1 iulie 2013, atacantul își reziliase înțelegerea cu Schalke, iar pe 6 septembrie era titular în meciul României cu Ungaria.

Contestat în spațiul public, Marica i-a răsplătit imediat încrederea lui Pițurcă și a marcat în debutul acelei partide. 

„Îmi amintesc încărcătura partidei, întotdeauna a existat acea rivalitate pozitivă care a scos tot ce aveam mai bun din noi. Îmi aduc aminte că eram contestat, doar ce am reziliat contractul cu Schalke și nu aveam echipă. Oamenii se întrebau dacă sunt sau nu în formă. Am fost o carte câștigătoare pentru domnul Pițurcă și nu numai, cred că pentru toți românii. Și astăzi mă întâlnesc cu oamenii și îmi spun despre acel gol din minutul doi”, a spus Ciprian Marica, în dialog cu Sport.ro.

