Federația Română de Fotbal i-a trimis pe Istvan Kovacs, Horațiu Feșnic, Radu Petrescu și Marian Barbu la un prestigios seminar organizat de UEFA în Elveția.



Cei patru arbitri participă, în perioada 1-3 septembrie 2025, la Geneva, la cursul de vară dedicat elitelor europene, intitulat "UEFA Summer Course for Top Referees 2025/26". Alături de alți 81 de oficiali de top de pe continent, din categoriile Elite și Category 1, românii sunt școliți direct de forul de la Nyon.



Obiectiv UEFA: arbitraj unitar în Europa



Miza reuniunii de la Geneva este una extrem de importantă: uniformizarea criteriilor de arbitraj la nivelul întregului continent. Pe masa de lucru a oficialilor se află analiza detaliată a celor mai controversate faze din sezonul precedent al cupelor europene, dar și pregătirea pentru noul sezon competițional. UEFA vrea să se asigure că deciziile din meciurile de Champions League, Europa League și Conference League vor fi coerente, indiferent de cine se află la centru.



Trimiterea celor patru la acest seminar de top vine într-un moment în care arbitrajul intern este sub o presiune imensă din partea cluburilor. Rămâne de văzut dacă experiența acumulată la Geneva îi va ajuta pe Kovacs, Feșnic, Petrescu și Barbu să gestioneze mai bine momentele tensionate din derby-urile Superligii.

