Britanicii, SPERIATI de Stanciu! Ce au scris jurnalistii inainte de marele meci impotriva lui Ianis Hagi

Nicolae Stanciu se afla intr-o forma de zile mari, iar acest lucru ar putea fi benefic pentru nationala Romaniei, care va lua startul preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2022.

Dupa evolutiile bune din ultima vreme, Stanciu a fost remarcat inclusiv de antrenorul Slaviei Praga, care a spus ca este un admirator al fostului jucator de la FCSB. Jurnalistii britanici le-au atras atentia celor de la Rangers sa fie atenti cu Stanciu.

"Mijlocasul ofensiv Nicolae Stanciu, care este anuntat titular, va fi unul dintre jucatorii pe care Rangers trebuie sa stea cu ochii. Romanul este intr-o forma buna, a marcat 6 goluri in ultimele 4 meciuri in toate competitiile, inclusiv o lovitura libera geniala in prima mansa", a scris publicatia Sports Mole, citata de spotmedia.

Returul Rangers-Slavia Praga din optimile de finala Europa League se va juca joi seara. In tur, rezultatul final a fost 1-1, iar Stanciu a reusit un gol superb si Ianis Hagi o pasa decisiva.

Cel mai probabil, Ianis Hagi nu va fi titular in echipa lui Gerrard, iar antrenorul briranic il va trimite pe teren in timpul meciului.