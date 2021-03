"A fost mai greu decat cu Leicester!" Prima reactie a lui Nicolae Stanciu dupa super golul reusit in Europa League! Pe cine vede favorita la calificare

Slavia Praga si Rangers se lupta pentru un loc in sferturile de finala ale Europa League.

Meciul de la Praga s-a terminat cu scorul de 1-1, golul cehilor fiind inscris de Nicolae Stanciu, in startul partidei, dupa un sut extraordinar.

La finalul partidei, romanul a declarat ca echipa lui Ianis Hagi s-a dovedit a fi un adversar mai puternic decat Leicester, pe care Slavia a eliminat-o in 16-imile competitiei.

"Am inceput foarte bine. Cred ca, in general, prima repriza a fost foarte buna, am jucat bine. Poate ar fi trebuit sa marcam si al doilea gol. In final, asa cum spun tot timpul, as fi preferat ca meciul sa se termine 0-0 decat 1-1. Calificarea este deschisa, asa ca trebuie sa mergem la Glasgow si sa marcam daca vrem sa ne calificam.

Acest meci a fost mai dificil decat cel cu Leicester, pentru ca atunci toata lumea spunea ca vom pierde, asa ca am fost mult mai concentrati atunci decat astazi. Trebuie sa ne pastram atentia din meciul cu Leicester si cu siguranta vom avea sanse sa ne calificam la Glasgow.

Nu este nimic decis inca. As putea spune ca ei au acum poate 5-10% sanse mai mari decat noi, pentru ca au marcat un gol in deplasare, dar procentajul se poate schimba imediat. Daca marcam acolo, totul revine la normal", a declarat Stanciu dupa meci.

Returul dintre Rangers si Slavia Praga este programat pe 18 martie, de la ora 22:00.