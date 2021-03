Gerrard, SPERIAT de Stanciu! "Ne-au socat!" Ce a spus antrenorul lui Rangers dupa egalul cu Slavia Praga

Slavia Praga a remizat cu Rangers, scor 1-1, in turul optimilor de finala din Europa League.

Stanciu a reusit un gol incredibil din afara careului, iar Ianis Hagi a oferit pasa de gol la reusita lui Filip Helander, care a inchis tabela. La interviul dupa partita, Gerrard a spus ca Stanciu a marcat un gol minunat si a declarat ca rezultatul obtinut la Praga este echitabil. Slavia i-a surprins pe scotieni in debutul meciului cu un joc agresiv si a ratat mai multe ocazii.

"Cred ca remiza e rezultatul corect. Am intalnit o echipa puternica, care joaca la mare intensitate. Ne-au socat la inceput. Au reusit sa marcheze un gol minunat, dar, odata ce am intrat in meci, am reusit cel putin sa fim la nivelul lor.

E foarte important ca am reusit sa marcam in deplasare. Uneori doresti sa simti adversarul si nivelul sau, dar astazi cred ca suntem vinovati ca i-am asteptat. Am gasit si vulnerabilitati in jocul lor, de care sper sa profitam la retur", a declarat Steven Gerrard, potrivit The Scottish Sun.

Returul va avea loc pe 18 martie, joia viitoare, de la ora 22:00.