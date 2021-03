Nicolae Stanciu, declaratii in cel mai bun moment al carierei! Ce spune internationalul roman despre laudele din Cehia si cum vede evolutiile lui Man si Mihaila

Stanciu a reusit o dubla in ultima partida de campionat, castigata de Slavia Praga cu 3-0 in fata lui Mlada Boleslav.

Fotbalistul roman se afla in cea mai buna forma a carierei, iar evolutiile sale dau speranta suporteriilor nationalei pentru urmatoarele partide din preliminarii. Fostul jucator al FCSB-ului a vorbit despre apreciarea pe care o are in Cehia, dar si despre intalnirea cu Ianis Hagi din Europa League.

"Ma bucur ca cei de aici au vorbit atat de frumos despre mine. Este important sa te bucuri de increderea pe care ti-o ofera antrenorii, dar si colegii de echipa. Stilul mi se potriveste foarte bine la calitatile pe care le am. Acum imi merge si bine, am reusit sa marchez, parca orice minge intra in poarta. Am vorbit cu Ianis dupa ce am vazut tragerea la sorti si am aflat ca suntem arbitrati de un roman. Mi s-a parut ireal.

A fost un meci frumos, vom vedea ce va fi la retur. In timpul meciului nu am vorbit, fiecare era concentrat sa-si faca treaba. Am vorbit inainte si dupa meci. Imi doream sa nu dea pasa de gol, dar s-a intamplat. Ma bucur ca suntem in optimile de finala, e bine pentru Romania ca jucam la nivelul asta. L-am felicitat ca a luat campionatul in Scotia. Si noi suntem aproape sa castigam campionatul aici", a spus Stanciu pentru Digisport.

Jucatorul roman a vorbit si despre incercarea nationalei de a se califica la un Campionat Mondial si a laudat prestatiile lui Man si Mihaila. "Da, va dati seama ca toti ne dorim sa ne calificam la Campionatul Mondial. Cel mai important e ca toti fotbalistii convocati sa fie sanatosi si sa se poata prezenta la lot intr-o forma buna. Ma bucur pentru Mihaila si Man. E foarte bine ca joaca in Serie A la varsta asta. Au si o presiune aparte fiindca echipa lor se bate la retrograre, dar o fac foarte bine", a mai spus Stanciu pentru sursa citata.

Fotbalistul Slaviei a reusit sa marcheze 11 goluri in actualul sezon si sa ofere 6 pase de gol in cele 31 de partide jucate. Pentru cehi urmeaza partida retur contra celor de la Rangers, unde pornesc cu sansa a doua, dupa ce au remizat pe teren propriu, in tur, 1-1.