E razboi TOTAL intre romani in Europa League! Ianis Hagi ii raspunde lui Stanciu si ofera o pasa perfecta de gol

Ianis Hagi si Nicolae Stanciu s-au duelat in turul optimilor de finala din Europa League.

Stanciu a deschis recitalul romanilor in Europa League si a marcat in minutul 7 cu un sut superb din afara careului. Slavia Praga nu a stat prea mult la conducerea meciului, iar in minutul 37 a fost egalata.

Dupa o centrare din lovitura libera, mingea a ajuns la Ianis Hagi, aflat la bara a doua, care a trimis in fata portii, iar Helander a egalat.

Slavia 1 × 1 Rangers | GOAL! Helander ????pic.twitter.com/FzAhsE6hHs — #FastGoal (@Fastgoal2) March 11, 2021

Pentru Ianis Hagi, aceasta a fost prima pasa de gol in Europa League reusita in actualul sezon.