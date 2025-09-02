Kurt Zouma (30 de ani) este liber de contract după despărțirea de West Ham și va semna cu fosta campioană a României. Fost câștigător de UEFA Champions League cu Chelsea în urmă cu patru ani, francezul a fost abordat și de alte echipe, dar a ales, în cele din urmă, un transfer în Gruia.



Kurt Zouma la CFR Cluj. Fundașul a făcut vizita medicală și semnează



După ce a bătut palma cu CFR Cluj, Zouma a efectuat deja vizita medicală, urmând să semneze contractul în cursul zilei de marți, 2 septembrie, anunță GSP.ro.



Transferul lui Zouma la CFR Cluj reprezintă o adevărată lovitură de imagine pentru fotbalul românesc. Nu doar pentru că francezul este câștigător de UEFA Champions League, ci și pentru că are o cotă de piață impresionantă, de zece milioane de euro, astfel că va deveni cel mai valoros jucător din campionatul nostru.



În urmă cu patru ani, după ce a câștigat Champions League ca jucător al lui Chelsea, West Ham a plătit 35 de milioane de euro pentru a-l transfera pe fundașul francez. În ultimul an, acesta a fost împrumutat în Arabia Saudită, la Al-Orobah, iar acum este fără angajament.



În cariera sa, Zouma a mai evoluat pentru Saint-Etienne. Acolo a făcut junioratul, iar apoi a ajuns la Chelsea pentru 14,6 milioane de euro.



Kurt Zouma și pisica! Momentul controversat ce i-a pătat reputația francezului



În 2022, fundașului i s-a ordonat să execute 180 de ore de muncă în folosul comunității, după ce a pledat vinovat pentru că și-a dat cu piciorul și palma pisica. DETALII AICI



Într-un video apărut pe rețelele sociale, Zouma a fost văzut lovind, aruncând și alergând o pisică în bucătăria sa. Cel care ar fi filmat imaginile respective ar fi chiar fratele fotbalistului, Yoan, care se putea auzi pe fundal râzând.



Incidentul s-a petrecut duminică, 06.02.2022, la doar o zi după ce Zouma a fost integralist la West Ham în meciul din Cupa Angliei cu Kidderminster, câștigat de echipa sa, scor 2-1, după prelungiri.



După apariția filmării respective, clubul West Ham a emis un comunicat în care condamnă gesturile lui Zouma: "Am vorbit cu Kurt și ne vom ocupa de această situația în cadrul clubului. Dorim să clarificăm că nu acceptăm în niciun fel cruzimea față de animale".

