GOOOOL MI-NU-NAT Stanciu! 'Messi' curat: a marcat golul serii in Europa cu un sut magnific! Ce reactie a putut sa aiba Gerrard

Slavia Praga a jucat returul optimilor de finala impotriva lui Rangers.

In tur, rezultatul final a fost 1-1, iar scotienii aveau sansele mai mari la calificare, datorita golului marcat in deplasare. Cehii au intrat bine in meci si au deschis repede scorul in minutul 15, dupa ce Olayinka a marcat din pasa lui Boril.

In minutul 74, Stanciu a iesit din nou in evidenta si a marcat superb din lovitura libera. Mijlocasul roman reusise sa inscrie si in tur, cu un sut bomba din afara careului.

Pentru Nicolae Stanciu, aceasta a fost al treilea gol pe care il reuseste in actualul sezon din Europa League. De asemena, fostul jucator de la FCSB are 7 goluri inscrise in ultimele 5 meciuri.