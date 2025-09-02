După Daniel Bîrligea, care a suferit o leziune musculară în meciul cu CFR Cluj (2-2) și a ieșit din calculele naționalei, Risto Radunovic nu va putea juca nici el pentru naționala din Muntenegru în această lună.

Risto Radunovic ratează meciurile Muntenegrului din septembrie



Aflat pe lista selecționerului Robert Prosinecki pentru meciurile cu Cehia (5 septembrie) și Croația (8 septembrie) din preliminariile CM 2026, Risto Radunovic a acuzat o accidentare și nu va juca pentru Muntenegru în această lună, anunță Meridian Sport.

Radunovic a jucat pentru FCSB în derby-ul de duminică împotriva lui CFR Cluj, scor 2-2. Fundașul stânga a fost introdus la pauză și a pasat decisiv la golul lui Juri Cisotti din minutul 87.



Într-un comunicat al Federației din Muntenegru se precizează că selecționerul Robert Prosinecki a decis să îl cheme în locul lui Risto Radunovic pe Robert Gjelaj (22 de ani), un fundaș stânga de la FK Decic Tuzi, care va avea șansa debutului la prima reprezentativă.



Radunovic (41 de meciuri și un gol pentru naționala din Muntenegru) a jucat ultima oară pentru prima reprezentativă în luna iunie, la duelul cu Cehia (0-2) din preliminariile CM 2026 și amicalul cu Armenia (2-2).



Muntenegru se află pe locul 3 în grupa L din preliminariile CM 2026, cu 6 puncte în primele 3 etape. Pe primele două poziții sunt Cehia (9 puncte în 4 meciuri) și Croația (6 puncte în 2 meciuri)

