EXCLUSIV | "Trebuie sa profitam de momentele bune in care se afla Mihaila, Man, Hagi si Stanciu!" Cate puncte poate obtine Romania in preliminarii

Romania debuteaza saptamana viitoare in preliminariile Campionatului Mondial din 2022.

Robert Nita considera ca echipa nationala ar trebui sa profite de forma buna in care se afla romanii din strainatate. Fostul fotbalist a spus la Pro X ca Mihaila, Man, Hagi si Stanciu vor avea o contributie importanta pentru Romania in partidele din aceasta luna.

"Mihaila si Man sunt doi jucatori care vin cu entuziasm, cu un plus valoric, cu increderea jucatorului care marcheaza in ultimele meciuri in cazul lui Mihaila. De aceea, impactul lui e mai vizibil pentru ca are luni bune in plus fata de Man in care a trait in Italia, stie sa comunice, a dezvoltat relatii de joc, stie ce vrea antrenorul de la el.

E normal ca Mihaila sa fie mai util echipei, dar si Man va face, cu siguranta, o figura frumoasa acolo si trebuie sa profitam de momentele bune in care se afla Man, Mihaila, Stanciu, Hagi. Sa profitam si sa incercam sa castigam. Daca am lua 6 puncte din aceste meciuri, ar fi multumitor, ar fi foarte bine. Tot ce e peste 6 puncte ar fi un bonus", a declarat Robert Nita la Ora exacta in sport.

Romania debuteaza in preliminariile Campionatului Mondial din Qatar cu Macedonia de Nord (25 martie), Germania (28 martie) si Armenia (31 martie). Toate partidele vor fi transmise IN DIRECT pe PRO TV si WWW.SPORT.RO.