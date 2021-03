BREKAING NEWS | Stanciu e DIAMANT, nu alta! Goluri SENZATIONALE marcate in Cehia! Cum a putut sa inscrie cu Mlada

Nicolae Stanciu trece printr-o perioada fantastica la Slavia!

Mijlocasul nationalei e la al 4-lea meci consecutiv in care marcheaza! A reusit o dubla cu Mlada si a ajuns la 6 goluri in ultimele 4 partide!

Contra Mladei, a deschis scorul in minutul 27, dintr-o lovitura libera batuta perfect! Apoi, tot el a facut 2-0 in minutul 40 dupa o actiune fantastica, in care a trecut de doi adversari, apoi a tras superb, pe coltul scurt, fara nicio sansa pentru portarul Seda!

Dupa 23 de etape, Mlada are 61 de puncte in Cehia, nu mai putin de 14 deasupra rivalei Sparta.