Ianis Hagi a pierdut naționala României din cauza unei veri întregi, în care n-a putut să-și găsească o echipă după despărțirea de Rangers, în iunie. Vestea bună e că această situație neplăcută se apropie de final.

Presa turcă tocmai a anunțat că fiul lui Gheorghe Hagi (60 de ani) s-a înțeles cu Alanyaspor, ocupanta locului 9 din 18, după trei meciuri disputate în noua ediție a Superligii.

„Ianis Hagi, fiul legendarului Gheorghe Hagi, se va transfera în Turcia. Alanyaspor a ajuns la un acord de principiu cu Ianis Hagi, care a rămas liber de contract după plecarea de la Rangers. Starul de 26 de ani e acum în drum spre Turcia, pentru a semna contractul. Prin acest transfer, Alanyaspor își propune întărirea liniei ofensive“, au anunțat ziariștii turci, în această dimineață.

Ianis Hagi va merge la o formație mediocră, care s-a clasat pe locul 12 din 19 în sezonul trecut, într-un moment în care cota sa de piață a luat-o la vale, după cum sport.ro a arătat aici. Pe fondul acestei situații, mijlocașul se confruntă și cu o situație nemaiîntâlnită de doi ani și jumătate.

