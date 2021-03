Stanciu, comparat cu o mare legenda a lui Dinamo dupa super golul din Europa League! "Imi aduce aminte foarte mult de el"

Nicolae Stanciu a reusit un eurogol in partida terminata la egalitate de Slavia Praga, 1-1, cu Rangers.

Fotbalistul crescut Unitea Alba Iulia a fost cel mai bun om al cehilor in confruntarea de Europa League, iar evolutia romanului i-a atras atentia lui Iosif Rotariu, fost jucator al Stelei in anii '80.

"Stanciu si Ianis Hagi au jucat foarte bine intr-un meci care a avut ritm, ceea ce le lipseste fotbalistilor romani din campionatul intern. Ceea ce mi-a placut la Stanciu e ca incearca sa traga de la distanta, mai ales ca avem din ce in ce mai putini jucatori care fac asta.

Pe vremea mea eram mai multi care incercam poarta de la distanta, apoi din ce in ce mai putini fotbalisti romani au facut asta. Stanciu s-a maturizat foarte mult, iar prin felul in care ameninta poarta de la distanta imi aduce aminte de fostul meu coleg de la nationala si fost adversar in campionat, Dorin Mateut.

E greu sa gasesc o cauza pentru acest punct slab al fotbalistilor romani, ca nu mai trag de la distanta. Poate ca nu si-au cizelat acest aspect la copii si juniori, poate ca n-au incredere in ei", a spus Iosif Rotariu, pentru digisport.