I s-a interzis transferul la Liverpool în ultima clipă, iar acum e gata de o măsură radicală!

Marc Guéhi a ratat transferul la Liverpool în ultima clipă

Luni, Liverpool a făcut o ofertă de 35 de milioane de lire sterline pentru transferul lui Marc Guéhi. Steve Parish, președintele lui Crystal Palace, a acceptat-o cu câteva ore înainte de încheierea ferestrei, iar fundașul central chiar a efectuat o primă parte a vizitei medicale.



Deși totul părea pus la punct, Steve Parish s-a răzgândit în ultimul moment și a anunțat-o pe Liverpool că Marc Guéhi nu mai pleacă de la Crystal Palace. Motivul? Managerul Oliver Glasner ar fi amenințat că demisionează în cazul în care căpitanul său va fi vândut în ultimele ore de mercato, când practic era imposibilă aducerea unui înlocuitor, scrie The Guardian.



Marc Guéhi, internațional englez, care a cucerit cu Crystal Palace, în ultimele luni, Cupa și Supercupa Angliei, este un jucător indispensabil în viziunea lui Oliver Glasner. Stoperul a fost integralist în toate cele șase meciuri din acest sezon, iar duminică a reușit un gol splendid în victoria cu 3-0 contra lui Aston Villa.

