I s-a interzis transferul la Liverpool în ultima clipă, iar acum e gata de o măsură radicală!

I s-a interzis transferul la Liverpool &icirc;n ultima clipă, iar acum e gata de o măsură radicală! Premier League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Marc Guéhi (25 de ani), căpitanul lui Crystal Palace, a fost foarte aproape de un transfer la Liverpool în ultima zi de mercato, însă mutarea a picat.

TAGS:
Crystal PalaceLiverpoolSteve ParishOliver GlasnerMarc Guehi
Din articol

Marc Guéhi a ratat transferul la Liverpool în ultima clipă

Luni, Liverpool a făcut o ofertă de 35 de milioane de lire sterline pentru transferul lui Marc Guéhi. Steve Parish, președintele lui Crystal Palace, a acceptat-o cu câteva ore înainte de încheierea ferestrei, iar fundașul central chiar a efectuat o primă parte a vizitei medicale.

Deși totul părea pus la punct, Steve Parish s-a răzgândit în ultimul moment și a anunțat-o pe Liverpool că Marc Guéhi nu mai pleacă de la Crystal Palace. Motivul? Managerul Oliver Glasner ar fi amenințat că demisionează în cazul în care căpitanul său va fi vândut în ultimele ore de mercato, când practic era imposibilă aducerea unui înlocuitor, scrie The Guardian.

Marc Guéhi, internațional englez, care a cucerit cu Crystal Palace, în ultimele luni, Cupa și Supercupa Angliei, este un jucător indispensabil în viziunea lui Oliver Glasner. Stoperul a fost integralist în toate cele șase meciuri din acest sezon, iar duminică a reușit un gol splendid în victoria cu 3-0 contra lui Aston Villa.

Guéhi se gândește să renunțe la banderola lui Crystal Palace

Transferul lui Guéhi era atât de aproape încât Palace pregătise inclusiv un clip de adio pentru căpitan. După ce mutarea a picat, fundașul englez ar fi fost profund dezamăgit de cele întâmplate, iar acum ar lua în calcul inclusiv să renunțe la banderola de căpitan de la Palace, mai scrie The Guardian.

Guehi, care e așteptat să emită un comunicat cu privire la cele întâmplate, consideră că s-a comportat profesionist în toate aceste săptămâni și ar fi meritat să fie lăsat la Liverpool. Situația sa este complet diferită față de cea a lui Alexander Isak, care a refuzat să se mai prezinte la Newcastle până în ultima zi de mercato, când, în cele din urmă, a semnat cu gruparea de pe Anfield.

VIDEO Marc Guéhi, gol de excepție în Aston Villa - Crystal Palace 0-3

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Când vor primi românii ajutorul de 50 de lei pentru plata facturii la energie. Furnizorii cu cele mai mici prețuri la curent
C&acirc;nd vor primi rom&acirc;nii ajutorul de 50 de lei pentru plata facturii la energie. Furnizorii cu cele mai mici prețuri la curent
ULTIMELE STIRI
&Icirc;ncă un jucător de la FCSB e OUT de la națională! Selecționerul i-a anunțat &icirc;nlocuitorul
Încă un jucător de la FCSB e OUT de la națională! Selecționerul i-a anunțat înlocuitorul
Decizie cruntă după ce sportiva taiwaneză a fost supusă testului genetic. La JO 2024 a fost medaliată cu aur la box
Decizie cruntă după ce sportiva taiwaneză a fost supusă testului genetic. La JO 2024 a fost medaliată cu aur la box
Decizia luată de FRF &icirc;n privința arbitrilor Kovacs, Feșnic, Petrescu și Barbu, &icirc;n plin scandal &icirc;n Superliga
Decizia luată de FRF în privința arbitrilor Kovacs, Feșnic, Petrescu și Barbu, în plin scandal în Superliga
Marius Șumudică face anunțul: &rdquo;Am o ofertă clară pe care pot să o semnez &icirc;n următoarele minute&rdquo;
Marius Șumudică face anunțul: ”Am o ofertă clară pe care pot să o semnez în următoarele minute”
Ștefan Baiaram e sincer: &rdquo;Nu mă așteptam să fiu convocat, m-a luat și pe mine prin surprindere domnul selecționer&rdquo;
Ștefan Baiaram e sincer: ”Nu mă așteptam să fiu convocat, m-a luat și pe mine prin surprindere domnul selecționer”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
&rdquo;E greu de recunoscut!&rdquo; Ce au scris catalanii despre Rațiu pe site-ul oficial al Barcelonei! Rom&acirc;nul s-a aflat pe lista lui Flick

”E greu de recunoscut!” Ce au scris catalanii despre Rațiu pe site-ul oficial al Barcelonei! Românul s-a aflat pe lista lui Flick

Un club din Superligă a dat lovitura și &icirc;ncasează 4.500.000&euro;!

Un club din Superligă a dat lovitura și încasează 4.500.000€!

Refuzat de FCSB, Adrian Rus a semnat cu altă echipă din Superligă!

Refuzat de FCSB, Adrian Rus a semnat cu altă echipă din Superligă!

Ianis Hagi a luat decizia: &bdquo;E pe drum pentru a semna contractul&ldquo;

Ianis Hagi a luat decizia: „E pe drum pentru a semna contractul“

Se face transferul! Jucătorul de 10.000.000&euro; semnează &icirc;n Superligă

Se face transferul! Jucătorul de 10.000.000€ semnează în Superligă

Gestul lui Gigi Becali l-a lăsat fără cuvinte pe Costel Pantilimon: &rdquo;Ajungi să spui din nou acea vorbă...&rdquo;

Gestul lui Gigi Becali l-a lăsat fără cuvinte pe Costel Pantilimon: ”Ajungi să spui din nou acea vorbă...”

CITESTE SI
&rdquo;TOP 5&rdquo; municipii &icirc;n Rom&acirc;nia care ar trebui să concedieze cei mai mulți oameni din administrația locală, la o reducere de 40%

stirileprotv ”TOP 5” municipii în România care ar trebui să concedieze cei mai mulți oameni din administrația locală, la o reducere de 40%

Față de păpușă, corp de culturistă. Cum a devenit rusoaica &bdquo;Kendall Jenner a bodybuildingului&rdquo; regina sălilor &icirc;n numai 2 ani

protv Față de păpușă, corp de culturistă. Cum a devenit rusoaica „Kendall Jenner a bodybuildingului” regina sălilor în numai 2 ani

Medic de la &bdquo;Matei Balș&rdquo;, despre creșterea cazurilor de Covid-19 din ultimele zile: &bdquo;Avem un episod destul de serios&rdquo;

stirileprotv Medic de la „Matei Balș”, despre creșterea cazurilor de Covid-19 din ultimele zile: „Avem un episod destul de serios”

Se anunță un an școlar nou dezastruos. Hăncescu, după ședința CES: &bdquo;Prima zi de școală nu se va ține &icirc;n clase&rdquo;

stirileprotv Se anunță un an școlar nou dezastruos. Hăncescu, după ședința CES: „Prima zi de școală nu se va ține în clase”

VIDEO VOYO.RO
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
(RO) UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!