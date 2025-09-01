Internaționalul român își continuă forma bună începută în urmă cu un an și a avut șansa să deschidă scorul după doar 13 minute, când a ajuns la o centrare în careu și a șutat pe direcția lui Joan Garcia.

Ce scrie pe site-ul Barcelonei despre Andrei Rațiu după meciul cu Rayo Vallecano

Rațiu s-a aflat în ultimele luni pe lista catalanilor, însă, în cele din urmă mutarea nu s-a mai concretizat. Rațiu s-a resemnat cu ideea că va mai rămâne un sezon la formația din Vallecas, după ce Rayo a achiziționat în totalitate drepturile federative de la Villarreal.

În această vară, Rayo a refuzat oferte importante pentru Rațiu. Aston Villa ar fi pus la bătaie 18 milioane de euro pentru transferul fundașului lateral, dar Rayo Vallecano a refuzat direct. Spaniolii își doresc să încaseze clauza de reziliere de 25 de milioane de euro în cazul în care Rațiu va părăsi echipa, lucru ce l-a deranjat teribil pe internaționalul român.

După meciul din Madrid, pe site-ul Barcelonei a apărut și cronica meciului, iar catalanii nu l-au trecut cu vederea pe Rațiu, care este unul dintre preferații lui Hansi Flick și ai lui Deco, directorul sportiv al Barcelonei.

”Pe un teren de calitate îndoielnică și fără VAR din cauza unei probleme tehnice, Barca a început promițător, cu linia ofensivă creând mari probleme defensivei lui Rayo încă din primele minute. Însă gazdele au intrat rapid în joc, demonstrând acel stil de fotbal care le-a adus doar al doilea sezon european din istorie.

Cea mai mare ocazie a lor a venit într-un moment în care stadionul Vallecas deja celebra ceea ce părea un gol sigur marcat de Andrei Rațiu de la câțiva metri, însă Joan García a reușit o intervenție senzațională care a păstrat tabela intactă.

Partea a doua a fost la fel de intensă, cu Barca începând din nou mai bine, dar cu Rayo intrând tot mai mult în joc. Catalanii nu s-au simțit deloc confortabil cu avantajul minim, iar Jorge de Frutos marcase deja dintr-o poziție clară de offside când Fran Pérez, nemarcat, a reluat din voleu un corner și a readus egalitatea pe tabelă.

A fost un moment devastator pentru Barca. Nu doar că au pierdut conducerea, dar și ritmul, iar dacă nu ar fi fost Joan Garcia, pagubele ar fi fost și mai mari. Atât Rațiu, cât și De Frutos au scăpat singuri cu portarul, însă de fiecare dată noul erou blaugrana a ieșit câștigător.

Barça a încercat în repetate rânduri să găsească drumul spre poartă, însă Rayo s-a apărat organizat și a avut cele mai clare ocazii pe final: un gol anulat lui Rațiu (n.r. golul anulat i-a aparținut lui Camello. Rațiu a avut pasa decisivă) pentru offside, o ocazie mare ratată de Camello și alte parade decisive ale lui Joan Garcia. E greu de recunoscut, dar Barca probabil că a fost norocoasă să iasă cu un punct din acest meci.

Hansi Flick anticipase un test dificil. Și a avut perfectă dreptate”, au scris catalanii.

Andrei Rațiu rămâne la Rayo Vallecano



Într-un interviu acordat în Spania, "Sonic" a lăsat de înțeles că va rămâne la Rayo Vallecano și în acest sezon. Rațiu pare că a depășit perioada tensionată din ultimele săptămâni, după ce formația din LaLiga a refuzat o ofertă de 18 milioane de euro din Premier League.



"Sunt foarte nerăbdător în legătură cu acest sezon, mai ales că acum echipa evoluează în Europa. Aici nu contează primul 11 pentru că toți jucăm un rol important în această echipă.



Este un sezon în care putem face istorie. Sper să performez la fel de bine sau chiar mai bine decât în sezonul trecut", a spus Rațiu, citat de Diario Sport.

