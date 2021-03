Declaratii CONTROVERSATE ale antrenorului lui Nicolae Stanciu dupa convocarea la nationala! "Aceste plecari nu il ajuta pe jucator"

Nicolae Stanciu a reusit o dubla in ultima partida de campionat a celor de la Slavia, cu Mlada Boleslav.

Forma foarte buna a jucatorului roman, care a fost cel mai bun om al cehilor si in meciul de Europa League cu Glasgow Rangers, este vazut de antrenorul Slaviei ca fiind meritul continuitatii de la echipa de club. Jindrich Trpisovsky a vorbit despre evolutiile lui Stanciu si l-a laudat pentru ultimele prestatii avute.

"Il ajuta foarte mult ca nu merge la echipa nationala, ca este alaturi de echipa de club tot timpul. Asta i-a provocat probleme mari, mai ales toamna trecuta, cand existau actiuni de durata. Ambele goluri au fost frumoase, este greu de ales care a fost mai bun. Dar nu as vorbi doar despre el, toti baietii au jucat foarte bine", a spus Trpisovsky, potrivit isport.blesk.cz.

Mijlocasul are 31 de partide in toate competitiile in acest sezon, in care a marcat de 11 ori si a oferit 6 pase de gol, performante care au ajutat-o pe Slavia sa aiba o distanta considerabila in prima liga din Cehia fata de locul 2, 14 puncte.

Pentru Stanciu si echipa sa urmeaza returul din Europa League cu Glasgow Rangers. in tur, cele doua echipe au remizat, scor 1-1.